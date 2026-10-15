El cuerpo que fue localizado el pasado viernes flotando en Calahonda, Granada, presentaría un disparo en la cabeza

Hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición cerca de la costa de Granada

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GranadaLa Guardia Civil continúa investigando la muerte de un joven cuyo cadáver apareció flotando y en avanzado estado de descomposición en Calahonda, Granada. Según ha informado el medio de comunicación 'Granada Hoy', el cuerpo que fue localizado el pasado viernes presentaría un disparo en la cabeza.

El cadáver que fue rescatado en las cercanías de un acantilado de Calahonda, se encontraba en avanzado estado de descomposición por lo que los agentes continúan tratando de identificarlo.

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El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, correspondería a un joven de origen caucásico

Según informaban fuentes de la Guardia Civil, el rescate se produjo por parte de una patrullera del Servicio Marítimo en la tarde de este viernes 9 de octubre cuando se tuvo conocimiento de que había un cuerpo flotando a unos metros de un acantilado en la cala de Zacatín, en la costa de Granada. Tras el rescate, el cuerpo sin vida fue trasladado al puerto de Motril.

Los restos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Granada para realizarle la autopsia. Una vez obtenidos los resultados preliminares de la autopsia, los investigadores descubrieron que el cadáver pertenecería a un joven de origen caucásico.

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Ahora, la Policía Judicial de la Guardia Civil continúa la investigación para esclarecer las causas de la muerte.

Investigan cómo se produjo el disparo

La principal teoría que se baraja hasta el momento es que la muerte de este joven de origen caucásico es que "pudo ser ocasionada, no descartándose ninguna hipótesis sobre el fallecimiento, que puedo ser por el disparo que recibió en la cabeza, para caer posteriormente al mar, o en otro lugar, por lo que habrá que averiguar el tiempo que el cuerpo llevaba en el agua, así como se produjo la muerte", indican desde el medio de comunicación granadino.