El cadáver se localizó en el domicilio después de que los Bomberos accediesen por petición de la familia

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Los Bomberos han localizado el cadáver de una persona en el interior de una vivienda de Oviedo. Según ha informado el periódico El Comercio, se trataba de una mujer de 80 años. El cadáver ha sido localizado en el número 8 de la calle Marqués de Santa Cruz. El hallazgo se ha dado después de que los familiares de la persona fallecida alertasen a emergencias de que no tenían noticias de ella.

La intervención de los bomberos se ha producido en torno a las 15:00 horas del viernes tras la llamada de los familiares para solicitar la apertura de la vivienda según han informado fuentes de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento ovetense.

El cadáver se ha localizado en el interior de domicilio y la Policía Judicial se ha hecho cargo de las diligencias.