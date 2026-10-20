Un pescador de 71 años muere tras ser atacado por un caimán de 3,6 metros de largo en Florida

El hombre vio al caimán e intentó que le hicieran una foto, pero el caimán le atrapó antes de que pudiera reaccionar.

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Steven Hamilton, de 71 años, era un pescador habitual en las orillas del lago Apopka. El viernes mostraba en redes su última pesca. No sabía lo que le aguardaba el destino. Un caimán de 3,6 metros de largo acababa días después con su vida tras arrastrarle al lago donde solía pescar.

El hombre vio al caimán e intentó que le hicieran una foto, pero el caimán le atrapó antes de que pudiera reaccionar. Las lesiones en las piernas acabaron con su vida. El caimán fue atrapado y sacrificado.

La muerte de Hamilton supone el segundo ataque mortal de un caimán en Florida este año. Según datos de la FWC, entre 1948 y 2025, el estado de Florida registró 32 ataques mortales de caimanes. En Florida se pueden encontrar caimanes en los 67 condados, y se estima que el estado alberga a 1,3 millones de ejemplares.