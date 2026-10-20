Celia Molina Hong Kong, 20 OCT 2026 - 10:48h.

El juicio por el asesinato de la creadora de contenido ha revelado las millonarias deudas de sus familiares y una relación homosexual

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Cuando, el 21 de febrero de 2023, la glamurosa influencer japonesa Abby Choi se subió al coche de su excuñado, creyendo que iba a recoger a uno de sus cuatro hijos al colegio, nunca imaginó que sería, según la acusación de la fiscalía, víctima de uno de los crímenes más perversos que se han registrado en la historia de Hong Kong.

Según el informe policial, el cuerpo desmembrado de la creadora de contenido, que había nacido en el seno de una familia acaudalada dedicada al sector de la construcción, fue encontrado por partes: sus dos piernas aparecieron, amputadas, dentro de una nevera. Su cráneo, varias costillas y su cabello, dentro de una olla de cocina en la que también habían hervido zanahorias y rábanos. Y, al lado de este macabro escenario, se encontró una sierra eléctrica, una picadora de carne, cuchillos de carnicero, un martillo y varios impermeables negros.

Actualmente, tres de sus familiares: su exsuegro, Kwong Kau; su exmarido, Alex Kwong; y el hermano de este y excuñado de Abby, Anthony Kwong, están siendo juzgados por asesinato en el Tribunal Superior de Hong Kong, enfrentándose a una condena de cadena perpetua.

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El móvil sería un piso valorado en 7,6 millones de dólares

El móvil del crimen habría sido, presuntamente, el económico, pues, tras casarse y divorciarse de Alex Kwong, con quien tuvo dos hijos, la influencer continuó manteniendo una buena relación con su familia política, dejando incluso que su exsuegro viviera en un apartamento valorado en 7,6 millones de dólares, que le pertenecía a ella pero que puso a nombre de Kwong Kau para evitar pagar impuestos más altos, según informa el periódico 'The Times'.

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El problema llegó cuando Abby quiso vender esta millonaria propiedad, una decisión que no apoyaba su exsuegro y por la que él y sus dos hijos habrían planeado su cruel asesinato "durante semanas".

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Deudas familiares y una supuesta relación homosexual

Lo novedoso es la información que se ha extraído a raíz de las últimas declaraciones vertidas en el juicio, que se encuentra en pleno desarrollo. Chris Tam, la pareja de la víctima, con quien tuvo otros dos hijos, ha relatado cómo el ex suegro insultó a Abby durante una discusión familiar, llamándola "máquina de dar a luz", e incluso intentó "agredirla". Durante su interrogatorio, también salió a relucir una deuda de juego de cinco millones de dólares hongkoneses (unos 550.000 euros) que Tam había contraído en un casino de Macao.

Además, para añadir aún más drama a este caso, la defensa insinuó que Chris Tam había mantenido una relación sexual con Alex Kwong, el ex marido de Abby, pus ambos hombres habían sido compañeros de colegio e íntimos amigos.

Por otro lado, la madre de la víctima, Cheung Yin-fa, admitió haber tenido una disputa por una supuesta deuda de 1,6 millones de dólares hongkoneses (unos 180.000 euros) con una mujer a la que había conocido jugando al mahjong, el tradicional juego chino de fichas. Cheung aseguró que aquella cuenta llevaba siete años saldada, pero también reconoció haber perdido "varias decenas de millones" en partidas de casino en Jordania.

Choi era famosa por trabajar como modelo y aparecer en importantes portadas de revista, como Vogue, Elle y Harper's Bazaar, que replicaba en su cuenta de Instagram, donde contaba, en vida, con 142.000 seguidores.