Gonzalo Barquilla 13 OCT 2026 - 20:29h.

William Chapman, de unos 25 años, murió atacado por un tigre tras saltar las barreras de su recinto en un parque de fauna salvaje

Un tigre mata a un joven que entró en su recinto en un zoológico de Inglaterra

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William Chapman, un joven de unos 25 años que había sido alumno de una escuela de artes escénicas, es el hombre que murió el sábado tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, un parque de animales situado cerca de Doncaster, en Inglaterra.

Según ha podido saber la 'BBC', Chapman entró en el recinto del animal poco después de las 13:30 horas del sábado y los servicios de emergencia solo pudieron certificar su fallecimiento en el lugar. La Policía de South Yorkshire confirmó que el joven había acudido solo al parque.

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Varios visitantes presenciaron el ataque y relataron que Chapman había estado caminando de un lado a otro cerca del recinto con unos auriculares puestos antes de saltar las barreras y aproximarse al felino. Algunos testigos trataron de distraer al animal para evitar la agresión, sin conseguirlo. Tras lo ocurrido, el parque fue evacuado y permanece cerrado mientras continúan las investigaciones policiales y las actuaciones en materia de seguridad. El tigre, un ejemplar de Amur llamado Altai, sigue en su recinto y no será sacrificado.

William Chapman había trabajado como actor durante su infancia

William Chapman, que tenía alrededor de 25 años, según los informes locales, estudió en la escuela de artes escénicas Jackie Palmer, situada en High Wycombe.

Durante su infancia participó en distintas producciones televisivas, entre ellas la película 'May Contain Nuts', en la que compartió reparto con Shirley Henderson, conocida por interpretar a Myrtle la Llorona en las películas de 'Harry Potter', y con Darren Boyd.

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También dio vida en la 'BBC' a Edward Jenner en la serie 'Historias reales'. Su trayectoria artística durante la infancia ha salido a la luz tras su fallecimiento, cuya investigación trata ahora de esclarecer cómo pudo acceder al espacio reservado para los tigres y qué ocurrió antes de que el animal le atacara.

Los visitantes vieron cómo se acercaba al tigre

Ella Ford, una joven de 24 años de Moreton, en Wirral, visitaba el parque con su novio y había grabado al tigre poco antes del ataque. Según relató, vio a Chapman merodeando junto al recinto con los auriculares. Unos minutos después, observó cómo se subía a las vallas. Una mujer se encontraba cerca hablando con él, según su testimonio.

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Ford contó que el joven terminó saltando y avanzando hasta situarse frente al tigre, que estaba sobre una plataforma. Después, se quedó tumbado cerca del animal. La testigo aseguró que presenció cómo el felino le agarraba y escuchó a Chapman pedir ayuda a gritos. Calculó que entre 15 y 20 personas se encontraban en la pasarela elevada para visitantes cuando sucedió el ataque.

Algunos de los presentes intentaron reaccionar para apartar al animal. Ford explicó que un hombre golpeó la valla para tratar de ahuyentar al tigre, aunque sus esfuerzos no dieron resultado. La escena provocó desconcierto entre los visitantes, que no entendían lo que estaba sucediendo, hasta que los trabajadores del parque comenzaron a desalojar la zona y ordenaron posteriormente la evacuación de las instalaciones.

Un vídeo recoge los momentos previos al ataque

Según la información publicada por la 'BBC', un vídeo difundido en una cuenta de redes sociales que se cree que pertenecía a Chapman parece mostrar los instantes anteriores al ataque.

En las imágenes, grabadas con un teléfono móvil, se ve el interior del recinto mientras el joven se aproxima al tigre, que está subido a una plataforma de madera. La cuenta desde la que se publicó el vídeo ha sido eliminada.

Las informaciones recogidas apuntan a que Chapman habría accedido al espacio del animal después de bajar desde una pasarela. Sin embargo, las circunstancias exactas de su entrada y la secuencia completa de lo sucedido continúan bajo investigación. La Policía de South Yorkshire ha indicado que la familia del joven está al corriente de lo ocurrido y recibe apoyo de agentes especializados.

El parque seguirá cerrado mientras se investiga lo ocurrido

El Yorkshire Wildlife Park trasladó sus condolencias a la familia de Chapman y confirmó que Altai, el tigre de Amur implicado en el incidente, permanece en su recinto y no será sacrificado. El Ayuntamiento de Doncaster también ha abierto una investigación sobre salud y seguridad para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, una actuación que, según un portavoz municipal, se ajusta a sus obligaciones legales.

La Fundación Born Free, organización que hace campaña para eliminar progresivamente los zoológicos, ha reclamado una revisión urgente para determinar cómo consiguió el joven entrar en el recinto y qué sucedió después. Por su parte, Campbell Murn, antiguo integrante del comité gubernamental de expertos en zoológicos y profesor de la Universidad de Reading, señaló que, pese a las medidas de protección, una persona decidida puede llegar a acceder a estos espacios. Comparó este tipo de situaciones con los robos en viviendas o vehículos y advirtió de que, incluso con sistemas de seguridad, pueden producirse incidentes de este tipo.

Otra visitante, Karmelle Pelham, de 39 años y residente en Worksop, se encontraba pasando el día con su familia cuando el personal anunció la evacuación. Según contó, escuchó sonidos que le parecieron disparos. También aseguró que había una gran lona negra cubriendo el recinto de los tigres. Pese a la gravedad de lo sucedido, destacó la organización del desalojo y elogió la actuación de los trabajadores del parque.