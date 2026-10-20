Durante el robo, el armario se volcó sobre el pie de uno de ellos, lo que le provocó una fractura de una de las falanges, por lo que necesitó asistencia hospitalaria

A los miembros del grupo, de entre 42 y 50 años, se les atribuye un presunto delito de robo con fuerza, tráfico de drogas, grupo criminal y delito contra la seguridad vial

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Un grupo de ladrones ha sido descubierto después de que uno de los integrantes se fracturara el dedo de un pie durante uno de sus robos en una casa de la ciudad de Alicante. Tras conocerse su identidad, tres hombres han sido detenidos y otro más y una mujer están siendo investigados.

Según la Policía Nacional, los capturados entraron con violencia en un domicilio y robaron 2.000 euros y varios efectos, entre ellos un armero de unos 200 kilos que contenía una pistola de concurso del calibre 9x19 milímetros.

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Robaban en viviendas y utilizaban una peluquería como tapadera

Durante el robo, el armario se volcó sobre el pie de uno de ellos, lo que le provocó una fractura de una de las falanges. El ladrón precisó asistencia hospitalaria y fue precisamente ese hecho el que permitió que los agentes del Grupo de Delincuencia Especializada de la policía judicial le relacionaran con la sustracción.

Los policías también descubrieron que otro de los integrantes del grupo tenía una peluquería en Alicante que utilizaba como tapadera laboral ya que compatibilizaba esa labor con la de los robos.

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Cuatro de las personas del grupo fueron capturadas en la capital provincial y la quinta en Villajoyosa. A todos los miembros del grupo, de entre 42 y 50 años, se les atribuye un presunto delito de robo con fuerza cometido en casa habitada, tráfico de drogas, grupo criminal y delito contra la seguridad vial.

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Se han practicado tres registros domiciliarios y otro más en la peluquería, donde se han intervenido herramientas para forzar las cerraduras, así como sustancias estupefacientes. De los cinco, los cuatro varones fueron puestos a disposición judicial y se decretó la prisión para tres.