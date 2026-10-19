Las autoridades belgas sospechan que los detenidos pretendían huir a Marruecos

Detienen en Granada al integrante más peligroso de una organización criminal especializada en vuelcos de droga

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Tres personas han sido detenidas en Almería sospechosas de participar en la muerte de un policía en Bélgica. Los hechos sucedieron el pasado martes 13 de octubre y se enmarcan en una operación policial en la que ya hay seis arrestados. La Guardia Civil ha colaborado en la investigación para arrestar a tres personas que contaban con órdenes de detención internacional y tenían antecedentes por tráfico de drogas.

Según ha adelantado la Fiscalía belga, las detenciones forman parte una operación de investigación por la muerte de un policía en la región de Bruselas que ha dejado en total seis personas detenidas, cinco mayores de edad y un menor, todos ellos originarios de Bruselas.

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Dos de los sospechosos fueron detenidos en Bélgica y otro en una estación de París. Las autoridades belgas sospechan que los tres detenidos en Almería pretendían huir a Marruecos. Medios del país europeo apuntan a que los sospechosos serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional para proceder a su extradición.

El agente belga, de 41 años, falleció en la noche del 12 al 13 de octubre tras recibir un disparo en la cabeza cuando iba a inspeccionar un vehículo que había sido robado a mano armada en la localidad de Tubize.

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Por otra parte, la fiscalía de Bélgica ha agradecido el apoyo prestado por la Guardia Civil "movilizando equipos día y noche" para dar con el paradero de los detenidos.