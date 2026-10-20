La víctima, mientras yacía tras haber sido apuñalada, señaló directamente al detenido diciendo: "El nene, el nene"

El detenido, Luis Miguel Vázquez, residente en Mataporquera, de 52 años, era conocido en el pueblo como 'El Nene'

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MataporqueraLa juez en funciones de guardia acordaba este domingo prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte de dos hermanastros en Mataporquera el pasado viernes.

La medida se acordó en el marco de unas diligencias judiciales incoadas por dos presuntos delitos de homicidio.

El crimen

La doble agresión ocurrió sobre las 4.30 horas del viernes, cuando la Guardia Civil fue alertada de una pelea en esa vía, y el presunto autor fue localizado y detenido en su domicilio a las 8.30 horas de ese mismo día.

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Al llegar al lugar de la agresión, los agentes se encontraron a dos hombres heridos por arma blanca, uno en la calle, que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios y que posteriormente fue trasladado al Hospital Tres Mares de Reinosa, donde falleció. El otro estaba en la entrada de su domicilio, donde también murió.

Los efectivos encontraron allí un arma blanca con restos de sangre que fue intervenida para su análisis, para determinar si fue la utilizada en el ataque. También averiguaron la identidad del presunto autor e iniciaron la búsqueda.

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El sospechoso, sin parentesco con las víctimas, cuenta con numerosos antencedentes.

Una de las víctimas de Mataporquera señaló al detenido

Las autoridades continúan investigando el crimen y, según recoge el medio local Diario Montañés, entre los testimonios recogidos se encuentra el de una de las personas que fue a socorrer a una de las víctimas. Según recogen las autoridades, la víctima, mientras yacía tras haber sido apuñalada, señaló directamente al detenido diciendo: "El nene, el nene".

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El detenido, Luis Miguel Vázquez, residente en Mataporquera, de 52 años, era conocido en el pueblo como 'El Nene'. El hombre ya tenía antecedentes por conductas violentas. De hecho, al parecer todo habría comenzado con una agresión del ahora preso a un sobrino de las víctimas de apenas cinco años. Eso fue lo que provocó una discusión entre los tres hombres, que no eran familia, pero sí vecinos.

En una primera discusión el Nene portaba un arma blanca y los hermanastros llevaban un palo con el que terminaron golpeándole, según adelantó el citado diario. Horas más tarde, el detenido habría acuchillado primero a uno de los hermanos y luego al otro, en presencia de dos menores, de 2 y 8 años, esta última hija de la pareja de uno de los asesinados.