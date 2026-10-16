Se intensifica la investigación del asesinato a tiros del hermano de Juana Santiago, la asesina de Montse Fajardo, en Almería

El padre de Montse Fajardo niega la venganza familiar en el asesinato del hombre tiroteado en Almería: "El que nada debe, nada teme"

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AlmeríaLa Policía Nacional continúa investigando el asesinato del hermano de Juana Santiago, la mujer condenada a 23 años de prisión por el asesinato de la niña de siete años Montserrat Fajardo, este pasado miércoles 14 de octubre en Almería.

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El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado este viernes que la Policía Nacional ha intensificado las labores de investigación para esclarecer el asesinato a tiros de este trabajador del servicio municipal de limpieza, ocurrido el pasado miércoles, 14 de octubre, a la salida de su turno en el polígono industrial Sector 20 de la capital.

La víctima del crimen, el hermano de la condenada por el brutal asesinato de Montse Fajardo

En declaraciones a los medios durante las Jornadas de Comunicación en Emergencias, Martín ha señalado que la actuación policial se desarrolla "desde el primer minuto" y ha confirmado que, por el momento, no se han practicado detenciones en relación con este crimen.

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El subdelegado ha explicado que las pesquisas incluyen actuaciones de carácter testifical y la recopilación de pruebas físicas para esclarecer las circunstancias del homicidio y localizar a sus responsables.

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La víctima, identificada como Antonio Santiago Santiago, era hermano de Juana Santiago, la mujer condenada a 23 años de prisión por el asesinato de la niña de siete años Montserrat Fajardo, ocurrido en 2002 en el barrio almeriense de Piedras Redondas.

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El hombre recibió varios disparos sobre las 5,30 horas, cuando se dirigía a su vehículo tras salir de las instalaciones del Punto Limpio. Una segunda llamada a los servicios de emergencias alertó de que otra persona que se encontraba en las inmediaciones había sido encañonada por un individuo que abandonaba el lugar.

La condenada por el crimen llevaba dos meses fuera de la cárcel

El pasado miércoles, Martín ya pidió "ser muy cautelosos y mantener la máxima discreción" sobre las investigaciones policiales y evitó confirmar que el homicidio pudiera responder a un ajuste de cuentas.

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas, el fallecido era el único familiar de Juana Santiago que todavía residía en Almería. La mujer había abandonado la prisión hace aproximadamente dos meses tras cumplir la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Almería en 2005 por el asesinato de Montserrat Fajardo.

La desaparición y el asesinato de Montserrat Fajardo

El crimen de la pequeña Montse Fajardo ocurrió el 17 de octubre de 2002 en el vecindario almeriense de Piedras Redondas. La pequeña de tan solo siete años desapareció tras acudir al cumpleaños de uno de sus primos y su cuerpo fue hallado horas después. Tres personas, entre ellas la hermana del hombre que ha sido acribillado a tiros en Almería, fueron condenadas en 2005 a 23 años de prisión por su implicación en el crimen.

El 17 de marzo de aquel año, Montse acudió a la celebración con sus familiares. Al terminar la fiesta, emprendió el camino de vuelta a casa, pero nunca llegó a su destino. Su desaparición movilizó a numerosos vecinos, que recorrieron las calles y los alrededores con la esperanza de encontrarla con vida.

La búsqueda terminó de madrugada, alrededor de la 01:30 horas, cuando fue localizado el cadáver de la pequeña, dentro de una caja de cartón y envuelto en una sábana. La niña presentaba numerosas heridas de arma blanca, en total 36 puñaladas por todo su cuerpo, y quemaduras provocadas por un líquido corrosivo.

El hallazgo del cadáver dio paso a una investigación que pronto se centró en varias personas cercanas a la familia de la víctima. Entre ellas se encontraba Juana Santiago, prima del padre de Montse y hermana del hombre que ha sido tiroteado en el sector 20 de Almería este 14 de octubre, cuyo domicilio estaba próximo al lugar donde apareció el cuerpo.

Los investigadores encontraron indicios relevantes para inculpar a Juana durante el registro de su vivienda. La caja en la que apareció el cadáver de la pequeña Montse procedía de un supermercado y correspondía a una mesa que, según los registros comerciales, había sido comprada tan solo unos días antes por Juana y su marido. Además, en el domicilio aparecieron otras piezas del juego de sábanas al que pertenecía la utilizada para envolver el cuerpo sin vida de la niña.

Los celos de Juana por Montse

Una de las principales hipótesis sobre el móvil del asesinato apuntó a los celos y la rivalidad dentro del entorno familiar. Al parecer, Juana habría desarrollado un profundo resentimiento hacia Montse porque consideraba que la niña recibía más atención y afecto que su propia hija durante las reuniones familiares.

Gracias a la reconstrucción de los hechos y a la autopsia de la niña se pudo comprobar que la pequeña Montse fue rociada con ácido y apuñalada hasta en 36 ocasiones antes de que los implicados limpiasen la escena y abandonasen el cadáver en una caja de cartón.

El asesinato de Montse dejó una profunda huella en Almería por la extrema violencia ejercida contra la niña y, ahora, 24 años después de este crimen el hermano de la principal acusada ha sido tiroteado en el sector 20 de Almería y se busca a los culpables.