El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha mostrado dispuesto a congelar las actuales línea del frente para lograr la paz.

Donald Trump acusa al presidente de Ucrania de no querer poner fin a la guerra, mientras Volodímir Zelenski cree que se quiere convencer al país para "capitular"

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha mostrado dispuesto a congelar las actuales línea del frente si con ello se logra avanzar hacia un acuerdo de paz, unas declaraciones que suponen un importante cambio de discurso en la postura que ha venido adoptando desde el inicio del conflicto.

"En este momento tenemos que congelar el conflicto y creo que esa es la forma real de terminar esta guerra", ha reconocido el presidente ucraniano en una entrevista para Fox News cuando se le ha preguntado si aceptaría un acuerdo de paz en estos momentos cuando Ucrania ha perdido alrededor del 20% de su territorio.

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Zelenski apuesta por la paz y garantías de seguridad

"Congelar y detener. Y, por supuesto, esto es lo mínimo que necesitamos actualmente de Rusia. Después, naturalmente, nos dirigiremos al presidente y a los europeos para solicitar garantías de seguridad. Lo más importante es la paz y la seguridad de que la ocupación y las muertes no regresarán", ha dicho.

Zelenski ha incidido en que esas garantías de seguridad por parte de Estados Unidos deben estar presentes en cualquier acuerdo de paz, además de la ayuda del resto de socios para reconstruir el país junto a los 9,5 millones de ucranianos "que perdieron sus hogares, y que ahora se encuentran en el extranjero".

No obstante, ha señalado que si bien quieren acabar con la guerra cuanto antes, "nadie puede simplemente irse" y dejar sus hogares. "Hablamos de quedarnos donde estamos. Pasemos a la diplomacia", ha dicho Zelenski, que ha aplaudido la "gran idea" de su par estadounidense, Donald Trump, de poner en marcha un alto el fuego.

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De igual forma, ha defendido que cualquier acuerdo que se alcance debe pasar por el Parlamento del país puesto que es el pueblo ucraniano quien asume todas las pérdidas y los esfuerzos de esta guerra. "Tenemos una fuerte democracia y por eso creo que es justo", ha afirmado.

Zelenski ve vital el Starlink para proteger al pueblo ucraniano

Con respecto a los retrasos de Starlink --fundamental para las comunicaciones militares de Ucrania--, Zelenski ha explicado que aún hay ciertas limitaciones, aunque tiene la palabra del secretario de Estado, Marco Rubio, de que se solucionará cuanto antes, en cambio el flujo de Inteligencia ya funciona. Zelenski también ha justificado que sus últimas desavenencias con el presidente Trump a través de los medios de comunicación han estado motivadas por esas limitaciones y problemas con Starlink, que resulta vital para la defensa del país.

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Así, ha explicado que esos fallos han impedido en los últimos días hacer frente a varios ataques a gran escala en el que se emplearon drones iraníes. "No es para fines ofensivos. Lo usamos solo para defender las vidas de los civiles porque está en las ciudades y en los pueblos donde tenemos estos interceptores", ha dicho.

Actualmente, la línea del frente se extiende alrededor de 1.000 kilómetros y las fuerza rusas controlan aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo la península de Crimea --anexionada a Rusia en 2014-- y las zonas del Donbás.

Zelenski ha pasado de reclamar la retirada total de las tropas rusas y recuperar la integridad territorial con las fronteras de 1991 a una postura más pragmática en la que prima la supervivencia del Estado y el fin de la guerra por encima de estas exigencias de máximos, que Moscú nunca escuchó en las conversaciones de paz.

Steve Witkoff pide a Rusia trabajar en el fin de la guerra en Ucrania

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff ha pedido, tras este cambio de postura de Zelenski, que el presidente ruso, Vladimir Putin, retome los contactos con Kiev con mediación de Washington para trabajar en el fin de la guerra en Ucrania.

En el marco de su visita a Moscú para reunirse con el mandatario ruso tras reunirse en Oslo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros dirigentes europeos, el representante estadounidense ha apuntado que estos encuentros fueron "productivos" y que "existe cierto impulso" para avanzar. "Espero que hoy podamos dar otro paso adelante en el proceso de paz y debatir cómo resolver el conflicto en Ucrania", ha señalado el enviado de Trump en una breve intervención publica ante el mandatario ruso antes de iniciar la reunión.

Witkoff ha incidido en que le "gustaría" abordar la posibilidad de reanudar las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. "Espero que pueda considerar esta posibilidad como el siguiente paso en el proceso de paz, para que podamos empezar a trabajar con equipos técnicos que debatan cuáles deberían ser los próximos pasos", ha señalado.

Así, ha hecho hincapié en que, aunque no haya una "solución definitiva" al restablecimiento de las conversaciones con Kiev, espera "estudiar" con Rusia "cuál podría ser ese siguiente paso" en este proceso que se encuentra estancado desde hace meses tras el estallido de la guerra en el golfo Pérsico. "Creo que el mundo está esperando oírlo", ha apuntado.

En su viaje a Moscú, el enviado estadounidense ha señalado que ha traído "documentos" sobre distintas "ideas y elementos" para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, pidiéndole así a Putin que los considere.

Enfrente, el líder ruso se ha deshecho en elogios hacia la figura del presidente estadounidense, Donald Trump, "por su atención a la resolución de la crisis ucraniana", trasladándole el agradecimiento por su implicación en la resolución del conflicto.

El 10 de noviembre, posible reanudación de una reunión trilateral con Ucrania

Durante la reunión, Putin ha manifestado a Witkoff su disposición, "en principio" para reanudar las negociaciones trilaterales con Ucrania sobre el 10 de noviembre en torno a un posible futuro de posguerra, según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

Las conversaciones girarán en torno a lo que Ushakov describió como "el tema principal", esto es, "la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania tras el fin del conflicto", según declaró a la agencia rusa TASS.

El asesor presidencial ruso expresó su opinión de que el conflicto en Ucrania "está llegando a su fin", a tenor de los últimos acercamientos entre Estados Unidos y Rusia, traducidos en el acuerdo sobre combustible ruso entre Trump y Putin, y la decisión del presidente estadounidense de suspender la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia --aprobado por el Congreso hace un mes.