La madre de la recién nacida hallada muerta en una mochila en Sevilla en 2023 ha sido condenada a cuatro años de cárcel

El caso ha pegado un giro cuando se emitió un nuevo informe pericial sobre las capacidades de la acusada ya que tiene una discapacidad intelectual del 42%

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SevillaLa mujer acusada de matar a su bebé recién nacida y meterla en una mochila en el Polígono San Pablo, en Sevilla, durante la Feria de Abril de 2023, ha sido condenada a la pena máxima prevista para el homicidio imprudente después de que un informe pericial descartara que tuviera intención de matar a su hija recién nacida en abril de 2023.

Según ha podido conocer 'Diario de Sevilla', la mujer ha sido condenada a cuatro años de prisión. La resolución supone un cambio radical respecto a la acusación inicial, que contemplaba una pena de 25 años de cárcel por asesinato e incluso la posibilidad de prisión permanente revisable. La sentencia se ha dictado tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de la mujer, que finalmente ha sido condenada por un delito de homicidio imprudente. El juicio se celebró el pasado 9 de octubre en un juzgado de lo Penal de Sevilla, después de que la causa abandonara la vía del Tribunal del Jurado.

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La muerte de la recién nacida

Los hechos se remontan a la madrugada del 26 de abril de 2023, cuando la mujer dio a luz en su vivienda sin haber comunicado su embarazo a nadie ni haber acudido a consultas médicas durante la gestación, explican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

La resolución judicial recoge que la mujer padecía un trastorno de inteligencia límite y que la niña no llegó a respirar fuera del "claustro materno". Según los hechos probados, la acusada no realizó las maniobras necesarias para despejar las vías respiratorias de la recién nacida, secarla y estimular su respiración, ni pidió ayuda para que otra persona pudiera hacerlo, destacan desde el medio sevillano.

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El fallo atribuye esta conducta a las limitaciones intelectuales de la mujer, a la situación de estrés derivada del parto y a la pérdida de sangre que sufrió.

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Una vez fallecida la pequeña, la madre introdujo su cuerpo en una bolsa y después en una mochila que dejó en su habitación. Fue al día siguiente, cuando la madre de la acusada encontró restos de sangre en el domicilio y la trasladó hasta el hospital Virgen del Rocío. Allí, la mujer reconoció que había dado a luz y explicó dónde se encontraba el cuerpo de la bebé.

El informe pericial que cambió la acusación y la condena a la madre de la bebé

El caso dio un vuelco a finales de 2025, cuando el procedimiento seguía pendiente de que la Audiencia de Sevilla fijara una fecha para la celebración del juicio con jurado popular.

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Hasta ese momento, la Fiscalía sostenía que la acusada había cometido un asesinato. En su escrito de calificación, se solicitaba 25 años de prisión, con la atenuante de anomalía psíquica y es que la mujer tenía reconocida una discapacidad intelectual del 42 %.

El caso pegó un giro cuando se emitió un nuevo informe pericial sobre las capacidades de la acusada. Las conclusiones apuntaban a que no había tenido intención de acabar con la vida de su hija y que sus "limitaciones intelectuale"s le impidieron prever que el parto requería una intervención para garantizar la supervivencia de la pequeña, explican desde 'Diario de Sevilla'.

Debido a este nuevo informe, el Ministerio Público cambió su postura y alcanzó un acuerdo con la defensa. En un escrito conjunto remitido en febrero de 2026 al Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla, ambas partes solicitaron que los hechos fueran calificados como homicidio imprudente y que la causa se remitiera a un juzgado de lo Penal.

Ahora, la mujer ha sido condenada a cuatro años de prisión, según recoge la sentencia, frente a los 25 años que reclamaba inicialmente la Fiscalía.