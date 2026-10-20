Cataluña revisa los protocolos de maltrato a bebés tras los tres casos no detectados por centros sanitarios

La Conselleria de Salud está revisando los protocolos de detección de maltratos a bebés.

Investigan tres casos de maltrato a bebés, uno de ellos fallecido, por parte de sus padres en Cataluña que no se detectaron a tiempo

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La Conselleria de Salud de la Generalitat investiga 3 casos de bebés presuntamente maltratados sobre los que hay indicios de que no fueron detectados a tiempo por el sistema sanitario o de que el protocolo de violencia infantil falló.

Según ha avanzado 'El Periódico' este martes, son 3 lactantes que pasaron por los hospitales Joan XXIII de Tarragona; Mollet (Barcelona) y Sant Joan de Déu (Barcelona), y Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), siendo este último el menor que falleció en el centro el pasado 26 de junio y cuyos padres siguen en prisión.

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Los dos bebés que siguen vivos se encuentran actualmente acogidos por familias bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (Dgppia) de la Generalitat.

Los niños pasaron también por varios centros de atención primaria (CAP) de esas zonas, y se suman al caso del bebé presuntamente maltratado que se detectó en el Hospital Vall d'Hebron en marzo.

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La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que la Conselleria de Salud está revisando los protocolos de detección de maltratos a bebés, para lo que hay un grupo de trabajo en marcha.

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El bebé muerto del Parc Taulí pasó por el centro sanitario tres veces

El fallecimiento del lactante del Parc Taulí se produjo el pasado junio, tras una hemorragia cerebral y fracturas diversas, habiendo estado en contacto con el sistema sanitario catalán 3 veces.

Salud investiga también el caso de un bebé maltratado detectado en el Hospital Joan XXIII, que había visitado varios CAP de la zona, y cuyo padre pasó a disposición judicial por presuntos malos tratos.

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Además, estudia un tercer caso de una bebé maltratada que pasó en mayo por el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y que antes había sido atendida en el hospital de Mollet y del Parc Taulí.

Los médicos le vieron una lesión en la zona genital, pero no se pensó en maltrato infantil y se le dio el alta; tras acudir una segunda vez con las costillas rotas, el hospital dio la voz de alarma y a los padres se les retiró la custodia.