El bebé maltratado en Barcelona vive con su familia de acogida a la espera de que Drets Socials decida sobre su custodia

Investigan tres casos de maltrato a bebés, uno de ellos fallecido, por parte de sus padres en Cataluña que no se detectaron a tiempo

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BarcelonaEn las últimas horas se ha conocido gracias al medio de comunicación 'El Periódico' que la Consellería de Salut de Cataluña está investigando tres casos de supuesto maltrato infantil a tres bebés por parte de sus padres que no se detectaron a tiempo por parte del sistema sanitario. Estos tres casos se suman al del bebé de tan solo seis semanas que el pasado mes de marzo ingresaba en el Hospital Vall d'Hebron con graves lesiones y cuyos padres ingresaban en prisión acusados de maltrato infantil.

Siete meses después de su ingreso y según ha podido conocer el medio de comunicación anteriormente citado, este bebé se recupera favorablemente junto a la familia de acogida a la que fue asignado cuando recibió el alta hospitalaria.

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El menor se recupera favorablemente

Fue la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) la que asumió la tutela del pequeño tras su ingreso en el hospital debido a este supuesto caso de maltrato infantil.

Ahora, el bebé, que ya tiene nueve meses, se encuentra bien y se recupera junto a su familia de acogida. Según ha detallado 'El Periódico', el menor "se alimenta y se desarrolla con normalidad y responde a estímulos externos, aunque, según fuentes conocedoras del caso, el alcance neurológico y fisiológico derivado de sus graves lesiones cerebrales y anales se conocerá cuando sea un poco más mayor, cerca de los 3 años".

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Tras el ingreso en prisión de su padre y la puesta en libertad de su madre, el futuro de la custodia de este menor sigue abierto.

Según ha podido saber 'El Periódico', el expediente elaborado por los técnicos de la DGPPIA "aún no ha determinado si el niño seguirá con la familia de acogida o si podría pasar a ser cuidado por algún miembro de la familia extensa".

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La versión del padre del menor: negó hacerle daño "conscientemente" pero no descartó una negligencia

Precisamente, el padre del bebé, que continúa en la cárcel, aseguraba a principios de octubre que "conscientemente" no creía haber hecho daño al menor, pero que no descartaba que algunas de las lesiones pudiese ser producto de su negligencia o de la de su pareja, a quien se ha referido como exmujer. Así lo ha expresaba durante la que ha sido su segunda declaración ante el juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Barcelona, en una declaración en la que ha respondido a todas las partes y que ha durado aproximadamente dos horas.

Cabe recordar que ambos progenitores están siendo investigados por presunto maltrato habitual, lesiones muy graves, agresión sexual e intento de homicidio a su hijo, y que él permanece en prisión provisional desde marzo, mientras que ella obtuvo la libertad provisional el pasado 7 de mayo. El padre reiteraba que él no es consciente de haber hecho nada al niño y también exculpaba a la madre, a la que considera más diligente que él, por lo que no descarta que fuese él mismo quien le hizo daño sin darse cuenta.

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Sobre la madre, ha asegurado que nunca vio un comportamiento agresivo por parte de ella y que la ve "incapaz" de hacer algo así porque la conoce desde hace 17 años. Preguntado sobre las lesiones anales del bebé, el padre aseguraba que "no se lo explica" y que la única explicación estaría relacionada con las defecaciones.

En este sentido, reconocía que observaron lesiones en esa zona y que se lo comunicaron a los pediatras, que no les dieron respuesta al respecto. Sobre el hematoma en el escroto, lo atribuía a una sonda que le colocaron al bebé para tomarle una muestra de orina. Por su parte, los sanitarios lo descartaron y declararon que es "imposible" que la colocación o retirada de una bolsa pueda causar ese tipo de lesión.

Sobre las fracturas que el menor presentaba en las costillas declaraba que "quizás" lo apretó demasiado fuerte mientras lo arrullaba y reconocía que en una ocasión lo sacudió, aunque de forma leve. Además, el progenitor también declaró cómo se produjo la lesión más grave, una fractura del fémur que representaba un riesgo vital por peligro de seccionarle una arteria, explicaba que su mujer era quien se ocupaba del bebé por la noche y que, ese día, ella dejó al bebé en la cuna y se acostó a dormir a su lado.

La llegada al hospital

Pocos minutos después, el bebé empezó a llorar y ambos se levantaron: ella fue a la cocina a preparar un biberón y él se fue con el bebé al sofá donde, al arrullarlo, vio que "se le salía una pierna".

Al comunicárselo a la madre, ella se puso muy nerviosa, sin saber cómo actuar, si bien finalmente decidieron acudir con el niño al Hospital de Sant Pau de Barcelona. Fue este centro el que derivó al bebé Hospital Vall d'Hebron, centro de referencia en violencia infantil, donde se constató que presentaba una fractura en el fémur, que suponía un riesgo vital, lesiones anales, fracturas en piernas y costillas, lesiones cerebrales y un hematoma en el moflete.