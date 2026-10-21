Localizan en Segovia el cuerpo sin vida de Alberto, de 58 años, tras estar desaparecido 24 horas

Un amplio operativo de la Guardia Civil, con una treintena de efectivos, drones y un can especializado, ha encontrado el cadáver.

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El cuerpo sin vida de Alberto, de 58 años, desaparecido en la localidad de Villacastín, ha sido localizado por agentes de la Guardia Civil de Segovia dando por finalizado el amplio dispositivo de búsqueda desplegado en su búsqueda desde el pasado martes 20 de octubre, cuando se denunció su desaparición.

En las últimas horas se habían llevado a cabo intensos rastreos y labores de búsqueda coordinadas y el cuerpo del hombre desaparecidoha sido localizado sobre las 13:10 horas de este miércoles por componentes del dispositivo de búsqueda, en las inmediaciones de la carretera N-VI, dentro del término municipal de Ituero y Lama.

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Ahora se investigan las circunstancias de su muerte

Tras personarse en el lugar la Autoridad Judicial competente se ha procedido al levantamiento del cadáver y se han iniciado las diligencias oportunas encaminadas al total esclarecimiento de las circunstancias del fallecimiento.

En el dispositivo han participado una treintena de guardias civiles pertenecientes a las especialidades de Seguridad Ciudadana, Seprona, USECIC, Fiscal y Fronteras y Tráfico. Asimismo, la USECIC aportó dos drones que resultaron de gran utilidad para ampliar las capacidades de localización en las zonas de búsqueda.

El operativo contó además con el apoyo de la Unidad Cinológica de la Zona de León, especializada en la búsqueda de personas, cuyos componentes se desplazaron expresamente a la provincia de Segovia para reforzar las labores de búsqueda.