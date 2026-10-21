Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Buscan a José Antonio, un niño de 9 años desaparecido en Tomelloso, Ciudad Real, el 20 de septiembre

Imagen del niño de 9 años, José Antonio P.M., desparecido en la localidad de Tomelloso, Ciudad Real
Imagen del niño de 9 años, José Antonio P.M., desparecido en la localidad de Tomelloso, Ciudad Real. Europa Press
Compartir

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha informado de la búsqueda de un niño de 9 años desaparecido en Tomelloso el pasado 20 de septiembre.

PUEDE INTERESARTE

Mide 1,35 centímetros de altura

José Antonio P.M., de constitución física normal, con ojos marrones, y pelo liso, corto y color castaño, mide 1,35 centímetros de altura, según ha descrito la alerta lanzada desde este organismo.

Si alguien dispone de información sobre su paradero, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas recomienda contactar con la Guardia Civil a través del 062.

Temas