Buscan a José Antonio, un niño de 9 años desaparecido en Tomelloso, Ciudad Real, el 20 de septiembre

Europa Press 21 OCT 2026 - 18:03h.

José Antonio P.M. es de constitución física normal, tiene los ojos marrones, pelo liso, corto y color castaño y mide 1,35 centímetros de altura

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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha informado de la búsqueda de un niño de 9 años desaparecido en Tomelloso el pasado 20 de septiembre.

Mide 1,35 centímetros de altura

José Antonio P.M., de constitución física normal, con ojos marrones, y pelo liso, corto y color castaño, mide 1,35 centímetros de altura, según ha descrito la alerta lanzada desde este organismo.

Si alguien dispone de información sobre su paradero, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas recomienda contactar con la Guardia Civil a través del 062.