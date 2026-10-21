El conductor de un coche recibió el impacto de una piedra que había sido arrojada desde un puente en la autopista en el término municipal de Yuncler

El hombre regresaba a casa después de terminar su jornada laboral cuando sufrió el impacto, que le causó lesiones graves y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo

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Un menor de edad está siendo investigado por la Guardia Civil como presunto autor del lanzamiento de una piedra desde un puente de la autopista AP-41, en el término municipal de Yuncler, en Toledo. Esto le ha causado graves lesiones a un conductor de 42 años que se encuentra ingresado en estado crítico.

Los hechos sucedieron a las 22:30 horas del pasado miércoles 14 de octubre, cuando el conductor de un vehículo recibió el impacto de una piedra de grandes dimensiones que había sido arrojada desde un puente, a la altura del kilómetro 34,700 de la autopista de peaje, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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El conductor sigue ingresado en la UCI del Hospital

El hombre regresaba a casa después de terminar su jornada laboral cuando sufrió el impacto, que le causó lesiones graves y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo, donde, una semana después de lo ocurrido, sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Una patrulla de la Guardia Civil de Valmojado, Toledo, instruyó las primeras diligencias, que traspasó al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha para continuar con las investigaciones.

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De las gestiones llevadas a cabo se ha podido identificar a un menor de edad como presunto autor del lanzamiento de la piedra, que ha sido investigado este martes por los delitos de lesiones graves, contra la seguridad vial y daños. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Toledo.