Muere un conductor al caer una roca sobre su coche en Benaoján y tres ocupantes resultan heridos

La piedra habría impactado directamente en esta zona del parabrisas y se habría introducido en el vehículo.

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Un conductor de 41 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas en la tarde de este lunes al impactar una roca de grandes dimensiones sobre su coche en Benaoján, según ha adelantado el Diario Sur. La piedra habría impactado directamente en esta zona del parabrisas y se habría introducido en el vehículo.

En el siniestro han resultado heridas otras tres personas, dos varones de 21 años y otra joven de 19, que han sido evacuados por el equipo sanitario al punto de urgencias prehospitalario.

El siniestro se ha producido en el kilómetro 0 de la carretera MA-8400, la vía que une el casco urbano de la localidad con la Estación.

Hasta el lugar se han desplazado de urgencia efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, del puesto de Ronda, los Bomberos del Consorcio Provincial (CPB) de Málaga y sanitarios del 061.