Carlos Plá Valencia, 19 OCT 2026 - 11:01h.

En localidades como Oliva y Pego el agua ha anegado las calles y los servicios de emergencias rescatan a decenas de personas con la ayuda de helicópteros

La alerta máxima en Valencia y Alicante por la DANA Adam, en directo: la playa de Oliva, anegada tras caer 600 litros por metro cuadrado

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La fuerza del agua arrastra coches por las calles de Els Poblets (Alicante) completamente anegadas. En esta localidad de la comarca de la Marina Alta se han registrado cerca de 700 litros por metro cuadrado en las últimas horas provocando que el río Girona se desbordara a las 6:21 horas de esta madrugada a su paso por esta localidad y posteriormente en El Verger.

Unas imágenes que recuerdan la catástrofe de 2007, en la que también el Girona sufrió un desbordamiento anegando los municipios por los que transcurre el río.

La situación es crítica en estas localidades, donde también han rebosado numerosos barrancos ante las históricas precipitaciones. Los ayuntamientos de estas localidades han pedido a sus vecinos que se queden en casa y eviten cualquier desplazamiento. Ante el riesgo de desbordamiento, las autoridades han insistido en que nadie debe acercarse al cauce del Girona ni a las zonas inundables.

Las autoridades recomiendan especial precaución en sótanos, garajes y plantas bajas y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia desplazados.

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Vecinos atrapados en los tejados

En el litoral norte de Alicante y sur de Valencia la lluvia no ha dejado de caer de forma torrencial y en municipios como Forna y Pego se han registrado hasta el momento 670 y 660 litros por metro cuadrado.

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Más abajo, en Oliva (Valencia) la dana Adam ya ha dejado más de 400 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Unas precipitaciones que han anegado las calles de la localidad obligando a los servicios de emergencia a realizar decenas de rescates de personas atrapadas por el agua. Efectivos de la UME también se encuentran en la zona, aunque es muy complicado acceder a esta municipio donde los accesos están cortados, y donde se ha tenido que llegar en helicóptero para poner a salvo a vecinos atrapados en sus casas.

Las precipitaciones han provocado numerosos cortes de carreteras en la comarca de la Marina Alta (Alicante) donde no se puede transitar en la carretera local 7420, la 7421 (dos tramos en el Arenal y el río Xaló), la CV-700 (dos tramos en La Vall de Gallinera y Pego), la CV-723, la CV-727 (dos tramos) y la CV-747 a la altura de Xàbia.

Asimismo, la CV-728 ha sumado un segundo tramo cortado en Pego (Alicante), mientras que en la CV-740 se mantiene el cierre por agua entre El Poble Nou de Benitatxell y Xàbia .