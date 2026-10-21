La mujer trabajaba en ese edificio cuidando a una menor y el agresor se escondió en el hueco del ascensor del edificio para atacarla

Investigan un crimen machista tras el asesinato de una mujer de 52 años en una urbanización de Carabanchel

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MadridLa Policía continúa investigando como presunto caso de violencia de género el asesinato de una mujer en el barrio de Carabanchel, en Madrid. La víctima fue atacada en el portal de una urbanización a plena luz del día. Fue localizada con profundas heridas de arma blanca. De confirmarse sería la víctima de violencia de género número 43 en lo que va de año y la sexta mujer asesinada en la Comunidad de Madrid.

La mujer trabajaba en ese edificio cuidando a una menor y el agresor se escondió en el hueco del ascensor del edificio para atacarla. Fue sobre las 15:00 horas de la tarde de este pasado martes 20 de octubre cuando la víctima fue atacada en el portal del barrio madrileño de Carabanchel.

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La detención del agresor

"Los servicios de Emergencia cuando llegaron al lugar del crimen la encontraron con varias puñaladas en el tórax y en parada cardiorrespiratoria. Consiguieron reanimarla y trasladarla hasta el Hospital 12 de Octubre donde finalmente la mujer terminó falleciendo. La Policía investiga este crimen y trabaja con la hipótesis de que sea un posible caso de violencia de género", informa desde la zona el reportero Víctor Pozo.

Tras realizar diversas gestiones de investigación, la Policía, que investiga la muerte como un posible asesinato por violencia de género, determinó la identidad del presunto responsable e inmediatamente estableció un dispositivo de búsqueda.

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El presunto autor fue localizado en el interior de su vehículo por un indicativo del Grupo Operativo de Respuesta perteneciente a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde, en la calle Montejo con la calle Ciudad de Frías. Por estos hechos se ha procedido a la detención del hombre como presunto autor de un delito de homicidio.

El asesinato de la mujer

En torno a las 14:45 horas de este martes, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) recibió una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

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A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que han actuado de forma conjunta, localizaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.

Los servicios sanitarios consiguieron revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido, según han podido confirmar Emergencias y Policía Nacional a Europa Press.

Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. También ha colaborado Policía Municipal.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.