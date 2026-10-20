Muere una mujer de 52 años tras ser apuñalada en el portal de una urbanización en Madrid

Una mujer de 52 años ha muerto este martes tras recibir cinco puñaladas en un portal de la urbanización en la que residía en Carabanchel

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Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de una mujer de 52 años con múltiples heridas de arma blanca en la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Los hechos han ocurrido en torno a las 14:45 horas de este martes, en el portal de una urbanización, cuando la Policía Nacional ha recibido la llamada al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

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A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que han actuado de forma, han localizado a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.

No han confirmado ninguna detención

Los servicios sanitarios han conseguido revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido, según han podido confirmar Emergencias y Policía Nacional a Europa Press. Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. También ha colaborado Policía Municipal.

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Por el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre la identidad de la fallecida y si se trata de un crimen machista. Además, tampoco han confirmado la detención del acusado del apuñalamiento mortal que ha dejado una fallecida en mitad de la calle.