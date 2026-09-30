Una víctima de violencia de género ha denunciado ser víctima de violencia de género a unos sanitarios del Hospital de Lugo al pedir ayuda con un gesto con la mano

El Ministerio del Interior detecta 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, 14 en riesgo extremo, según el Sistema VioGén

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LugoEl Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) en Lugo ha conseguido detectar un nuevo caso de violencia de género entre una de las acompañantes de una paciente a la que estaban asistiendo.

Según ha informado el medio de comunicación 'El Progreso', una mujer habría denunciado ser víctima de violencia de género a una de las sanitarias a través del gesto con el que se denuncia dichas agresiones.

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El gesto con el que denunció los malos tratos de su pareja

Al parecer, esta víctima habría acudido al centro sanitario de Lugo junto a su pareja el pasado lunes 28 de septiembre. Ambos, acompañaban a su hija menor de edad que se encontraba indispuesta.

Fue en las Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Lucus Augusti donde la mujer avisó la personal sanitario que era víctima de violencia de género. El método que empleó fue el gesto con el que internacionalmente se denuncian estos casos.

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Un gesto silencioso, sencillo, discreto e internacional con el que las víctimas de violencia de género piden ayuda y que consiste en abrir la palma de la mano y ocultar el dedo gordo de la mano con el resto de falanges.

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Nada más detectar la señal y ver la petición de ayuda de esta víctima de violencia de género, los sanitarios dieron aviso a la Policía Nacional que se trasladó hasta el hospital gallego. Nada más llegar, los agentes detuvieron al hombre y lo trasladaron hasta la comisaría de la Rúa Chantada, informan desde 'El Progreso'.

El 016 atiende las 24 horas del día

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.