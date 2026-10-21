De 37 años, tenía antecedentes por hechos similares y la investigación apunta a que podría haber más de una decena de víctimas

Las víctimas del profesor pederasta detenido en Madrid lo denunciaron al saber que iba a volver a trabajar en el colegio

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MadridLas autoridades siguen trabajando en la investigación abierta sobre el profesor de Secundaria detenido en Madrid por agredir sexualmente a menores de entre 12 y 15 años entre los años 2019 y 2024 en el colegio Mercedarias de Don Juan Alarcón. Por el momento, la Policía Nacional ha identificado a nueve víctimas, –todas menores–, pero no se descarta que haya más y algunas informaciones, de hecho, señalan que serían más de una decena.

De nacionalidad española y 37 años, tenía además antecedentes por hechos similares. Su modus operandi, al parecer, pasaba por ganarse primero la confianza de las víctimas invitándolas a jugar a la videoconsola en su casa, donde los agentes han encontrado también material de pornografía infantil en el interior de sus dispositivos, lo que ahora se está analizando en busca de nuevas víctimas.

El docente detenido tenía antecedentes por hechos similares

Acusado tras su arresto de delitos de agresión sexual contra menores de 16 años, prostitución, pornografía infantil, y ‘child grooming’, delito consistente en ganarse la confianza de menores para manipularles emocionalmente con el objetivo de conseguir material de carácter sexual, trabajaba entonces como profesor de Ciencias y estaba ejerciendo actualmente en otro centro distinto de la capital impartiendo Matemáticas.

Según han explicado fuentes policiales, tiempo atrás fue detenido por hechos similares tras una agresión sexual fuera del centro religioso en el que se enmarcan los hechos denunciados, pero quedó en libertad con medidas cautelares y en el colegio Mercedarias de Don Juan de Alarcón no se enteraron de estos hechos porque se marchó a otro centro durante dos años.

De ese modo, no fue hasta este verano cuando todo salió a la luz después de que los propios menores agredidos se enterasen de que iba a ser contratado de nuevo, armándose de valor para denunciarlo. Gracias a sus testimonios, el Mercedarias de Don Juan de Alarcón tuvo conocimiento de los hechos y se dio entonces inicio a una investigación sobre él en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

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Iniciando así las pesquisas pertinentes, los agentes terminaron por llevar a cabo la detención del acusado el 13 de octubre, decretándose su ingreso en prisión provisional ante la gravedad de los hechos que se le atribuyen: de agredir sexualmente a seis alumnos y amenazar y prostituir a otros tres.

Concretamente, se le acusa de tres delitos continuados de agresión sexual completa a un menor de 16 años, otras tres de agresión sexual a menor de 16 años con diferentes víctimas, prostitución, pornografía infantil y 'child grooming'.

Además, con la investigación aún en marcha, y ya se ha localizado a otras posibles víctimas, por lo que no se descarta añadir más acusaciones contra él, como informa la Policía.

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Profesor de Secundaria y exentrenador de porteros en la cantera del Atlético de Madrid

Graduado en Química en la Universidad Complutense de Madrid, según su perfil de LinkedIn, en su currículum destaca también que llegó a ser entrenador de porteros de la cantera del Atlético de Madrid entre los años 2009 y 2017, como ha avanzado el diario El Mundo, que destaca que en el mismo no hay mención alguna a su paso por el colegio Mercedarias de Don Juan Alarcón, en cuyas redes sociales si figura él.

En el perfil, por otro lado, sigue activo su servicio como profesor particular por 12 euros la hora: "Soy químico y también tengo dos cursos de Ingeniería Informática. He sido profesor en ESO y Bachillerato de Física y Química, Matemáticas, Tecnología... Te espero en la próxima clase juntos", señalaba en la descripción, según recoge el citado medio, que señala que el presunto depredador sexual “engatusaba” a los menores “invitándoles a jugar a la Playstation” para terminar de ganarse su confianza.