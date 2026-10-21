El abogado de Russell Brand ha sido duro con la mujer, relatando que esta estaba obsesionada con él y que el sexo fue consentido

Una de las presuntas víctimas de Russell Brand declara que mientras la violaba le dijo "disfrútalo" y aporta imágenes de éste sin camiseta

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"Eres una perra y quiero llevarte más lejos". Es el mensaje que ha recordado en el juicio contra el actor y cómico Russell Brand, una de sus presuntas víctimas, meses después de una relación sexual en la que la joven se sintió tratada como una animal y en la que acabó sangrando y con dolores.

Acusado de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, Brand está escuchando desgarradores testimonios por los que la fiscalía le considera un depredador sexual, aunque el actor defiende su inocencia y señala que todas las relaciones sexuales que se están relatando en el juicio fueron consentidas.

"Me trató como un trozo de carne"

La mujer ha recordado en el juicio que Russell la trató "como un trozo de carne". Brand está acusado de violar analmente a la mujer en su casa victoriana de tres plantas, tras haberla elegido entre la multitud durante una de sus actuaciones de monólogos en el Hammersmith Apollo a principios de 2009.

La mujer declaró a la policía que era una gran admiradora de Brand y que le había practicado sexo oral después del concierto, a pesar de tener novio en ese momento. Días después, fue a la casa de Brand en Hampstead, al noroeste de Londres, sabiendo que tendría relaciones sexuales vaginales con él. Sin embargo, alegó que Brand la violó analmente tras haber tenido relaciones sexuales vaginales consensuales, según The Guardian.

El abogado de Russell Brand ha sido duro con la mujer, relatando que esta estaba obsesionada con él, que el sexo fue consentido y que ella sabía perfectamente lo que iba a ocurrir en su casa. Ha comentado también que Brand era conocido por su fogosidad, que su espectáculo era sexualmente explícito y que las mujeres le tiraban en el mismo sujetadores. Ha criticado que en las conversaciones de la mujer con Brand después de los hechos ella nunca hablara de violación.

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La mujer se ha defendido señalando que siempre sintió vergüenza por haber ido a la casa del actor, que se sintió humillada y vejada después de haber mantenido unas relaciones sexuales consentidas que acabaron con más prácticas que ella no deseaba. El juicio continúa.