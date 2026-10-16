La joven elogió la camiseta con la leyenda "Soy Espartaco" de Brand y este ya pareció ver el camino libre para tener sexo.

Una de las presuntas víctimas de Russell Brand declara que mientras la violaba le dijo "disfrútalo" y aporta imágenes de éste sin camiseta

Compartir







Russell Brand, el actor y cómico que un día fue en rey de la MTV, está pasando sus momentos más duros en el juicio en el que se enfrenta a tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, relacionados con seis mujeres y con hechos ocurridos entre 1999 y 2009.

El perfil que se está dibujando de él durante el juicio con los testimonios de las mujeres que le acusan es el de una persona obsesionada con el sexo, capaz de ser encantador para transformarse en segundos.

Un nuevo testimonio parece confirmar esa personalidad hoy, donde una trabajadora de televisión haya recordado un episodio donde, según sus palabras, fue arrastrado por el suelo para ir al baño por Russell para tener relaciones sexuales, algo que finalmente no ocurrió tras poder la presunta víctima escapar.

Pero una frase puede quedar en la memoria a la hora de juzgar a Russell, que sigue defendiendo que todas las relaciones sexuales fueron consentidas. Actuó como un "maníaco descontrolado", según relata The Independent, en el juicio que ha capturado la atención mediática en Gran Bretaña.

PUEDE INTERESARTE Comienza en Londres el juicio contra el actor y humorista Russell Brand acusado de presuntos delitos sexuales cometidos entre 1999 y 2009

Recordando el incidente, ocurrido en 2001, la joven declaró ante el Tribunal de la Corona de Southwark que Brand se mostró "afable" al principio, pero que "de repente se convirtió en un maníaco con la mirada desorbitada que intentaba arrastrarme al baño".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La joven elogió la camiseta con la leyenda "Soy Espartaco" de Brand y este ya pareció ver el camino libre para tener sexo. Al preguntársele a la joven por qué no denunció el incidente a la policía en su momento ni se lo mencionó a sus superiores, señaló que Brand era uno de los presentadores estrella de MTV en aquel entonces.

“Ahí está él, uno de los grandes activos de MTV, y yo tengo una hipoteca que pagar, así que ¿para qué complicarme la vida?”, ha señalado la mujer. “Habría sido mi palabra contra la suya; tenía un trabajo que conservar, salí relativamente ilesa y él no me violó. Logré salir de esa situación y quería una vida tranquila".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Brand decidió acudir a la policía en 2023 porque era "lo correcto". El abogado de Brand, Ian Winter KC, ha sugerido que la mujer había reevaluado su recuerdo del incidente después de ver el documental de Dispatches de 2023 que acusaba al comediante de conducta sexual inapropiada.