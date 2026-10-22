Cuatro años de prisión para una joven de Málaga por intentar degollar a su hermano en pleno brote psicótico

Redacción Andalucía 22 OCT 2026 - 18:39h.

La condena estaba en seguimiento por Salud Mental desde 2020 y que había abandonado la medicación prescrita meses antes de los hechos

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La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a una joven por un delito de homicidio en grado de tentativa después de que intentara degollar a su hermano con un cuchillo de pan en el domicilio familiar. La sentencia le reconoce la eximente incompleta de alteración psíquica al considerar que, en el momento de los hechos, sufría una descompensación psicótica que afectaba parcialmente a sus capacidades.

Según informa el Diario Sur, los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de junio de 2025. Según recoge la resolución, la acusada discutía con su hermano cuando decidió atacarle aprovechando que este se encontraba sentado frente al ordenador y consultando el teléfono móvil. La joven se acercó por detrás, le sujetó la cabeza e intentó cortarle el cuello con un cuchillo de pan de 20 centímetros de hoja.

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Cortes en el cuello y en las manos

El intento no llegó a consumarse porque el arma no estaba afilada. Después trató de asestarle dos cuchilladas en el abdomen, aunque tampoco logró alcanzarle debido a que la punta del cuchillo era redondeada. La víctima consiguió levantarse y arrebatarle el arma durante un forcejeo en el que sufrió heridas en las manos.

Tras la agresión, la joven se encerró en su habitación hasta la llegada de la Policía y los servicios sanitarios. Como consecuencia del ataque, su hermano sufrió cortes en el cuello y en las manos, además de un perjuicio estético moderado valorado en ocho puntos.

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La sentencia señala que la procesada estaba en seguimiento por Salud Mental desde 2020 y que había abandonado la medicación prescrita meses antes de los hechos. Tras reconocer íntegramente los hechos y mostrar su conformidad con la pena, ha sido condenada a un año y cuatro meses de prisión, además de cinco años de libertad vigilada, una orden de alejamiento durante dos años y la obligación de indemnizar a la víctima con 13.500 euros.