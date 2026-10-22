Claudia Barraso 22 OCT 2026 - 17:17h.

El hombre herido tenía varias heridas en la cara y la nariz rota a la llegada de las autoridades

Detienen a un joven por causar heridas graves a su padre tras una fuerte pelea entre ambos en su domicilio de Vitoria

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La escena que se vivió en el Tanatorio de El Salvador, en Valladolid dejó a todos los presentes en estado de shock. Dos grupos de personas que estaban velando a sus familiares comenzaron a enfrentarse de tal manera que la trifulca se saló con la detención de un hombre de 43 años acusado de un delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco y media de la tarde del pasado miércoles cuando los dos grupos se localizaron dentro de las instalaciones y dos personas de uno de los grupos, bajo los efectos del alcohol, comenzaron a insultar a los otros y, según ha confirmado el medio ‘Norte de Castilla’, no obtuvieron respuesta y se marcharon del lugar.

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Sin embargo, se volvieron a cruzar en la cafetería del tanatorio y comenzaron a discutir, entre gritos y golpes. Entonces, el arrestado lanzó un puñetazo que hizo que se generase todo el caos. La víctima y el detenido cayeron al suelo y comenzaron a golpearse mutuamente, hasta que el hombre herido acabó con varios puñetazos en la cara.

El testimonio de los trabajadores

Durante la pelea, según relatan testigos, lanzaron objetos e incluso las sillas de la cafetería. “Nosotros también somos perjudicamos. Tenemos bastantes destrozos con unas cinco sillas y una mesa totalmente rota. En el momento de la pelea había una camarera que se resguardó y el personal de la recepción tuvo que llamar a la Policía”, dicen desde el establecimiento.

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Cuando llegaron los agentes, la pelea ya se había dado por terminada y en el exterior de las instalaciones se encontraban varios de los heridos y en una de las salas el agresor. Los sanitarios tuvieron que atender a uno de los heridos ya que tenía varias heridas en la cara, incluida la nariz rota.

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A pesar de las lesiones, el agredido que seguía bajo los efectos del alcohol cuando comenzó la pelea y recibió los golpes, se bajó de la ambulancia y dijo que él mismo se iría al hospital por su cuenta.

Los agentes de la Policía Municipal, tras analizar las grabaciones de la cámara de seguridad, detuvieron al agresor del hombre que necesitó de asistencia médica dadas las lesiones que presentaba en la cara.