Un agente fuera de servicio observó una pelea y la agresión a una joven y dio aviso al tratarse de un grupo numeroso

Según medios locales, los presuntos autores golpearon a la mujer con una botella y la agredieron, mientras iban armados con una porra extensible y un puño americano

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas de 27, 32 y 37 años por, presuntamente, agredir a una mujer en el centro de Málaga, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 4 de octubre, según han adelantado medios locales.

Al parecer, un agente fuera de servicio observó una pelea y la agresión a una joven en la salida de una discoteca en el centro de la ciudad y dio aviso al tratarse de un grupo numeroso. Según se recoge, dos grupos mantuvieron un enfrentamiento verbal dentro del local que ya en la calle se convirtió en una pelea junto a un parking de la zona.

Los agresores iban armados con una porra extensible y un puño americano

Según los medios locales, los presuntos autores golpearon a la mujer con una botella y la agredieron. Además, iban armados con una porra extensible y un puño americano. La víctima, que llegó a perder el conocimiento, sufrió las lesiones más graves en la nariz, zona en la que perdió tejido y por lo que tuvo que ser intervenida en cirugía plástica, explica 'La Opinión de Málaga'.

Tras la agresión, los hombres se subieron a un coche para marcharse, por lo que el policía, además, siguió a los presuntos autores e intentó entorpecer la salida del vehículo hasta la llegada al lugar de los hechos de los agentes de Seguridad Ciudadana, quienes procedieron a la detención de las tres personas.