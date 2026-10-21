Arrestan a otras cuatro personas con diferente grado de implicación en el robo en el que la octogenaria murió al no poder acceder a su aparato de oxígeno

Hallada muerta y maniatada a una mujer de 83 años en su casa en Burgos

Compartir







La Policía Nacional ha detenido a otras cuatro personas por el robo en el que murió una mujer de 83 años el pasado día 13 en Burgos; la mujer fue encontrada maniatada y amordazada en su vivienda, después de que el sábado se arrestara a los dos supuestos autores, ambos menores, en una investigación que se mantiene abierta.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha informado la detención, de estas cuatro personas, tienen diferente grado de implicación en el robo, en el que la octogenaria murió por una insuficiencia respiratoria tras no poder acceder a su aparato de oxígeno.

También ha explicado que se trabajaba para la detención de otra persona, lo que eleva a seis el número de detenidos tras los arrestos, en la madrugada del pasado sábado, de los dos supuestos autores del robo, que permanecen en el centro de menores Zambrana de Valladolid.

El subdelegado ha alertado sobre la información falsa que ha circulado por redes sociales y que, tras la detención de los dos menores, atribuía la autoría de robo "de manera torticera y espuria" a dos jóvenes catalanes, ajenos al caso, lo que constituye en sí mismo un delito, ha recordado De la Fuente.

PUEDE INTERESARTE La Policía descubre un grupo de ladrones después de que uno de ellos tuviera que ir al hospital tras romperse el dedo de un pie en un robo en Alicante

Desde el inicio de la investigación, la Policía Nacional sospechaba que había al menos cuatro personas implicadas, que "se han ido deteniendo con la máxima discreción", pero ha descartado que se trate de un grupo criminal organizado, aunque sí son personas que en determinadas ocasiones actúan de manera conjunta para delinquir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entre los detenidos estarían además de los dos que entraron en la vivienda, aquellos que identificaron a la mujer como una víctima fácil, y definieron la ventana de oportunidad para acceder a la casa, pero también los que iban a vender las joyas robadas y un receptador de las mismas. "A cada uno hay que ponerle en su sitio, saber hasta dónde ha llegado, qué coincidencias ha habido en el espacio y el tiempo. Todo eso queda por dilucidar", ha admitido el subdelegado.

Amordazada y maniatada para robarle

El suceso tuvo lugar en la tarde del martes 13 de octubre y fue la cuidadora, que llegó pasadas las seis, la que encontró el cuerpo sin vida de la mujer, que se había quedado sola después de que su hijo se marchara tras haber comido con ella.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La vivienda apareció revuelta, con indicios claros de robo, y la autopsia realizada al cuerpo determinó que la octogenaria había muerto por una insuficiencia respiratoria al no poder conectarse con su aparato de oxígeno, al encontrase amordazada y maniatada.

La investigación apuntó desde el primer momento a un robo y el momento en el que se produjo, unido al hecho de que la puerta no estaba forzada, llevó a la Policía a sospechar que los ladrones conocían los hábitos de la anciana, y que esta les había abierto la puerta, como finalmente se ha demostrado.