Una jueza abre una pieza separada para volcar los dispositivos del profesor detenido por agresión sexual

El profesor detenido en Madrid por presuntas agresiones sexuales agregaba en Instagram a toda su clase, niños de 13 y 14 años

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MadridNuevas informaciones sobre el profesor detenido en Madrid por abusar sexualmente de 12 menores le retratan como un auténtico depredador. Siguió trabajando en colegios, a pesar de su primera detención, porque al no haber sido juzgado todavía, no constaban antecedentes. Ahora se investiga si hay más víctimas.

Mario F.G., el profesor de secundaria detenido ayer en Madrid acusado de agredir sexualmente a nueve alumnos, tenía un juicio pendiente por otra agresión sexual a un menor de edad en 2024 que también estudiaba en el mismo centro que el resto de víctimas, han explicado fuentes próximas a la investigación.

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Anteriores casos

En el colegio Mercedarias, junto a la Gran Vía de Madrid, hay, de momento, 12 victimas que han denunciado después de varios años al que era su profesor de ciencias.

Fue precisamente en el laboratorio del centro escolar donde este maestro podría haber cometido varias de las presuntas agresiones sexuales "cuando se quedó a solas con alguno de los alumnos", según consta en la averiguaciones policiales y según ha detallado 'El Mundo'.

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Se había marchado del colegio en 2024 cuando fue detenido por otra agresión sexual. El juez le impuso la medida cautelar de alejamiento del menor. No fue juzgado. Sin antecedentes penales se fue a otro colegio. En este nuevo centro fue profesor de física y de refuerzo de matemáticas, pero no llegó a estar ni cuatro meses. Cuando lo echaron ya había agregado a Instagram a toda la clase, adolescentes de 13 y 14 años.

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Lo contrataron en un tercer colegio donde firmó un protocolo que no cumplió, la prohibición de relacionarse fuera del centro con los alumnos.

Presidente de la comunidad en la que vivía con su marido

Las Policía investiga posibles víctimas nuevas y en su comunidad de vecinos del barrio madrileño de El Cañaveral de la que era presidente hay incredulidad porque daba clases particulares a algunos de sus hijos.

Para atraer a sus victimas a la vivienda lo engatusaba con los juegos online, sus conocimientos de ciencias o informática y , su pasado como entrenador de porteros del atlético de Madrid.

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Por su parte y según ha podido conocer 'El Mundo', "el docente convivía junto a su marido, pareja de toda la vida y cofrade, en una urbanización de El Cañaveral.

Según los vecinos, su esposo no tenía conocimiento de la comisión de los delitos de M. F. G. 'Parece que no lo sabía'", señaló un vecino al periódico.

Además, los vecinos también han comentado al medio de comunicación que el profesor "organizaba actividades para los niños algunos fines de semana en su urbanización" ya que era el presidente de la comunidad.

¿De qué se le acusa?

Al docente, en prisión provisional sin fianza en el centro penitenciario de Soto del Real desde el pasado día 16 de octubre, se le imputan tres delitos de agresión sexual completa, otros tres de agresión sexual y los delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y 'ciberengaño pederasta', derivados de las grabaciones de las agresiones a los alumnos.

Todas las agresiones conocidas ocurrieron en el entorno de este centro educativo, entre los años 2019 y 2024.

Entrenador de porteros del Atlético de Madrid

En paralelo, Mario F.G. ejerció como entrenador de porteros en las categorías inferiores del Atlético de Madrid durante más de quince años, según figura en su perfil público de Linkedin.

En la entrada y registro en su domicilio, los agentes de la Policía Nacional han intervenido una gran cantidad de material incriminatorio, entre teléfonos, agendas y una videoconsola, que está pendiente de ser volcado y analizado, lo que requiere su tiempo.

Las agresiones a los menores se habrían producido tanto en el entorno del centro educativo como fuera del mismo, en el que el arrestado ya no trabajaba.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid asumió la investigación de estos hechos al conocer, a través de comentarios expuestos por parte de los alumnos a sus actuales profesores, las conductas que habría tenido un docente que ya no trabajaba en el centro educativo.

Por el momento, la Policía ha logrado identificar a nueve víctimas, de entre 12 y 15 años de edad, a los que se ha tomado ya declaración, y se han identificado a otras con las que se están realizando diferentes gestiones.

La jueza ordena el volcado del material almacenado

Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la magistrada titular de Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Madrid acordó el pasado viernes la prisión provisional comunicada y sin fianza del profesor por la supuesta comisión de varios delitos de índole sexual con menores.

Próximamente, la magistrada ofrecerá las correspondientes acciones legales a las familias supuestamente afectadas.

Además, en el marco de la instrucción, ha abierto una pieza separada, que ha declarado secreta, con el objeto de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedan al volcado de todo el material relacionado con la causa que el investigado pudiera tener eventualmente almacenado en diversos dispositivos digitales.

EL TSJM señala que el procedimiento se encuentra en una fase inicial y la imputación penal atribuida al investigado en este momento procesal podría variar según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el curso de la instrucción.