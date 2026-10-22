La Guardia Civil ha informado del hallazgo de un cadáver junto al arroyo de Lavapiés en Niebla, Huelva

José Manuel Martín Bautista permanecía en paradero desconocido desde pasado día 7 cuando fue visto por última vez

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NieblaLa Guardia Civil ha informado del hallazgo de un cadáver junto al arroyo de Lavapiés en el término municipal de Niebla (Huelva), que según los primeros indicios podría tratarse del vecino de esta localidad desaparecido el domingo 7 de octubre.

El cadáver, según han precisado, fue hallado en la tarde de este miércoles por una persona que lo comunicó a la Central de la Guardia Civil, por lo que se desplazaron al lugar varias patrullas.

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La desaparición de José Manuel Martín Bautista

Los primeros indicios apuntan que pudiera tratarse del hombre desaparecido en Niebla, si bien se está a la espera de la realización de la correspondiente autopsia para verificar su identidad.

José Manuel Martín Bautista permanecía en paradero desconocido desde pasado día 7 cuando fue visto por última vez por la zona de la plaza de toros, en dirección a la cantera, y vestía vaqueros, deportivas y camiseta negra con sudadera.

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La desaparición fue denunciada el 14 de octubre por su hermana en dependencias oficiales de la Guardia Civil, activándose un dispositivo de búsqueda para su localización compuesto por Patrullas de Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, Servicio Cinológico y Aéreo en coordinación con Policía Local, Protección Civil y voluntarios.

El dispositivo de búsqueda

Desde la Guardia Civil se solicitó, además, la colaboración de cualquier persona que pudiera aportar información relevante sobre su paradero o que la hubiera visto desde la fecha de su desaparición.

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Desde el Ayuntamiento se precisó poco después de la desaparición que este hombre necesitaba medicación y se encontraba "completamente desorientado", por lo que era "fundamental localizarlo cuanto antes".

¿Cómo aportar información sobre un desaparecido?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.