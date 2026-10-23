Muere ahogado un niño de un año y medio en una piscina particular de Tous, en Valencia: un guardia civil rescató con vida a su hermano de tres años
Un niño de un año y medio ha muerto ahogado en una piscina particular de Tous, mientras que su hermano pudo ser rescatado con vida
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Un niño de un año y medio ha muerto en la tarde de este viernes ahogado en una piscina particular de una vivienda de Tous, municipio de la provincia de Valencia, mientras que su hermano de tres años ha podido ser rescatado y reanimado por un agente de la Guardia Civil que reside en la zona.
Así lo recogen fuentes como 'Levante-EMV'. Los hechos han ocurrido sobre las 15 horas en un domicilio de la calle Prolongación de Pérez Galdós. La familia afectada se había instalado en el pueblo esta misma semana.
Según ha destacado Cristóbal García, alcalde de Tous, la familia es de origen extranjero y compró la semana pasada dos casas adosadas que cuentan con una piscina de uso compartido. El pasado lunes se habían instalado en los domicilios.
Un guardia civil que vive cerca ha acudido en auxilio de los hermanos
Los esfuerzos por salvar la vida del menor de un año y medio han sido infructuosos, mientras que su hermano, que también cayó a la alberca, sí ha podido ser rescatado con vida. Los vecinos han escuchado varios gritos y uno de ellos, guardia civil de profesión, no ha dudado en acudir en su auxilio. El agente ha sacado a los menores del agua, pero el pequeño ha acabado falleciendo, pese a ser atendido por los servicios sanitarios.
El más mayor de los hermanos ya asistía al colegio
Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y un helicóptero que se disponía a evacuar de urgencia al menor de los hermanos. El suceso ha causado conmoción en la localidad de la Ribera Alta, donde el más mayor de los hermanos ya asistía al colegio, destacan las fuentes locales.
La Guardia Civil ha abierto una investigación
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por ahora se desconoce cómo ha ocurrido el accidente y si había alguien más en la vivienda junto a los menores.