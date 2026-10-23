Un niño de un año y medio ha muerto ahogado en una piscina particular de Tous, mientras que su hermano pudo ser rescatado con vida

Una mujer de 30 años muere tras ser atropellada en Valencia: el conductor, de avanza edad, perdió el control del coche tras estornudar

Compartir







Un niño de un año y medio ha muerto en la tarde de este viernes ahogado en una piscina particular de una vivienda de Tous, municipio de la provincia de Valencia, mientras que su hermano de tres años ha podido ser rescatado y reanimado por un agente de la Guardia Civil que reside en la zona.

Así lo recogen fuentes como 'Levante-EMV'. Los hechos han ocurrido sobre las 15 horas en un domicilio de la calle Prolongación de Pérez Galdós. La familia afectada se había instalado en el pueblo esta misma semana.

PUEDE INTERESARTE Investigado por conducción temeraria tras difundir sus peligrosas maniobras al volante en Alicante

Según ha destacado Cristóbal García, alcalde de Tous, la familia es de origen extranjero y compró la semana pasada dos casas adosadas que cuentan con una piscina de uso compartido. El pasado lunes se habían instalado en los domicilios.

Un guardia civil que vive cerca ha acudido en auxilio de los hermanos

Los esfuerzos por salvar la vida del menor de un año y medio han sido infructuosos, mientras que su hermano, que también cayó a la alberca, sí ha podido ser rescatado con vida. Los vecinos han escuchado varios gritos y uno de ellos, guardia civil de profesión, no ha dudado en acudir en su auxilio. El agente ha sacado a los menores del agua, pero el pequeño ha acabado falleciendo, pese a ser atendido por los servicios sanitarios.

PUEDE INTERESARTE La Policía Local de Sax captura el caimán que llevaba suelto desde julio en el río Vinalopó

El más mayor de los hermanos ya asistía al colegio

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y un helicóptero que se disponía a evacuar de urgencia al menor de los hermanos. El suceso ha causado conmoción en la localidad de la Ribera Alta, donde el más mayor de los hermanos ya asistía al colegio, destacan las fuentes locales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Guardia Civil ha abierto una investigación

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por ahora se desconoce cómo ha ocurrido el accidente y si había alguien más en la vivienda junto a los menores.