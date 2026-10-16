Una mujer de 30 años ha muerto tras ser atropellada en la avenida Maestro Rodrigo, en Valencia

La Policía investiga este atropello aunque la principal hipótesis es que el conductor, de avanzada edad, habría perdido el control al estornudar

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ValenciaUna mujer de 30 años ha muerto este pasado jueves 15 de octubre tras ser atropellada por un vehículo en la avenida Maestro Rodrigo de València, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la Policía Local.

El accidente mortal ocurría a las 12.20 horas de este pasado jueves cuando se alertaba al CICU de un atropello y se movilizaba una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo podía confirmar el fallecimiento de la joven.

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Un estornudo, la causa del atropello

Según las primeras investigaciones, el siniestro se habría producido cuando la víctima accedió a la calzada mientras se dirigía a su vehículo, que se encontraba estacionado en la zona, indican fuentes de la Policía Local.

La unidad de Policía Judicial del cuerpo municipal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el atropello.

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El medio de comunicación 'Las Provincias' ha podido conocer gracias a fuentes que investigan este atropello que "el conductor de edad avanzada ha perdido por un momento la visibilidad producto de un estornudo".

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"En esas décimas de segundo en las que ha cerrado los ojos como consecuencia de un acto reflejo al estornudar no se ha percatado de la presencia de la joven en la calzada, que trataba de entrar al coche estacionado, y la ha arrollado con la parte delantera del turismo, cuya luna delantera ha quedado fracturada", detallan desde 'Las Provincias'.