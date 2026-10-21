Carlos Plá Valencia, 21 OCT 2026 - 16:48h.

El ejemplar ha sido entregado al SEPRONA de la Guardia Civil para gestionar su traslado a un centro especializado en la atención y protección de animales

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La Policía Local de Sax (Alicante) ha capturado el caimán que estaba suelto por el cauce del río Vinalopó. Tras la recuperación del animal, un ejemplar joven de pequeño tamaño, los agentes han entregado al animal al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caimán para gestionar su traslado a un centro especializado en la atención y protección de animales.

El animal fue visto por primera vez en el cauce del río el pasado mes de julio y las autoridades municipales lanzaron una comunicado para, además de pedir precaución a los vecinos, solicitar la colaboración ciudadana para capturarlo. Los técnicos señalaron que podía tratarse de un ejemplar de caimán enano, una especie que puede alcanzar un metro y medio de longitud.

A través de las redes sociales, la Policía Local de Sax avisaba a la población de que si se topaban con el animal, había que evitar acercarse, mantener la calma y no tratar de capturarlo ni ahuyentarlo. También advertían del riesgo de circular por la zona con animales de compañía por lo que recomendaban no salir a pasear con perros por la ribera del río.

Lo que por el momento no se ha podido determinar es la procedencia del animal. Las autoridades sospechan que fue soltado por alguna persona que lo tenía sin autorización y que decidió soltarlo a medida que aumentaba de tamaño al tratarse de un animal peligroso.