Iván Sevilla 24 OCT 2026 - 19:56h.

El arrestado, de 52 años, amenazaba con un cuchillo a la trabajadora de la estación y le exigía el dinero recaudado

Las gasolineras donde actuó el ladrón están ubicadas en Valencia, Musseros, Massamagrell, Rafelbunyol y Puçol

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ValenciaUn atracador fue detenido y ya se encuentra en prisión provisional tras robar armado hasta diez gasolineras cuando las dependientas estaban solas en el interior de estos negocios de la zona de L'Horta Nord de Valencia.

Según ha informado la Guardia Civil, en concreto a mediados de septiembre inició la investigación al detectarse un incremento de atracos en estaciones de servicio de Valencia capital, Musseros, Massamagrell, Rafelbunyol y Puçol.

Con el mismo modus operandi, incluso en algunas de ellas se llegaron a cometer tres golpes. El autor siempre actuaba en las que trabajaban únicamente mujeres atendiendo a los clientes.

Para ello, primero acudía a los establecimientos en bicicleta y observaba quién o quiénes había dentro para después de seleccionar su objetivo cambiarse de ropa y entrar a robar.

Amenazaba con un cuchillo y exigía el dinero recaudado

En una mochila guardaba las prendas que usaba en cada atraco, mientras que su vehículo lo ocultaba para huir luego de conseguir su botín. Accedía normalmente con una gorra o gorro y un pañuelo cubriéndole la mitad del rostro.

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Así lo pudieron grabar las cámaras de seguridad de los lugares donde actuó. Con un cuchillo amenazaba a la empleada y le exigía que le dejase coger el dinero en efectivo recaudado durante la jornada laboral.

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Los agentes de la Benemérita analizaron su conducta habitual y los elementos clave de los hechos delictivos registrados en la misma comarca valenciana para tratar de dar 'caza' al individuo.

Pillado in fraganti en otro golpe que pretendía dar

Tras las averiguaciones, desplegaron un dispositivo coordinado entre varias unidades para prevenir el siguiente golpe del sospechoso. En este contexto, lograron arrestarlo in fraganti el 10 de octubre.

Después de que entrase a una estación de servicio con el arma blanca en la mano, cuando se dirigía al mostrador del negocio dos guardias civiles salieron a su encuentro para interceptarlo y detenerlo.

Sin oponer resistencia, tiró al suelo el cuchillo que llevaba y se colocó en el suelo para ser esposado. Al hombre, de 52 años y nacionalidad española, se le imputan diez robos más un intento por aquella última ocasión.