Las temperaturas máximas subirán en el noreste peninsular, con un aumento notable en el interior de Cataluña. En el sureste, se registrarán descensos, mientras que en el resto no habrá variaciones significativas.

En Asturias , se prevén cielos poco nubosos con intervalos nubosos de tipo bajo al principio del día en la cordillera y en Picos de Europa, que aumentarán por la tarde a intervalos nubosos de tipo alto, en un día con brumas y posibles nieblas dispersas en zonas altas de montaña. Las temperaturas mínimas no cambiarán, mientras que las máximas irán en ascenso, que será ligero en la cordillera y más acusado en el resto, en una jornada con heladas débiles en el interior, que serán moderadas e incluso fuertes en cotas altas de la cordillera. El viento será flojo de componente sur, aunque tenderá a variable al final.

En Cantabria , se esperan cielos despejados, con intervalos nubosos de tipo bajo al principio del día en la cordillera, que aumentarán por la tarde en general a intervalos nubosos de tipo alto, y se prevén brumas y posibles nieblas dispersas en zonas altas de montaña. Las temperaturas mínimas no cambiarán, mientras que las máximas irán en ascenso, que será más suave en Liébana, en una jornada con heladas que irán de débiles a moderadas en la mitad sur y que pueden ser fuertes en cotas altas del suroeste. El viento será flojo de componente sur, con algún intervalo moderado en la costa, donde tenderá temporalmente a este por la tarde.

En Castilla y León , se esperan cielos con intervalos nubosos, que tenderán a nubosos, y no se descartan precipitaciones débiles dispersas, en una jornada con la cota de nieve que se situará entre los 700 y los 1.100metros. Las temperaturas mínimas cambiarán ligeramente, mientras que las máximas no cambiarán o irán en ligero ascenso, que será más acusado en el este, en una jornada con heladas débiles generalizadas, que serán moderadas en la Meseta de Salamanca y pasarán de moderadas a fuertes en zonas de montaña. Los vientos del este y sureste serán flojos en general.

La Rioja , se esperan cielos con intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el sistema Ibérico, en un día con la cota de la nieve entre los 900 y los 1.100 metros. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas, en ascenso, en una jornada con heladas débiles en el valle y moderadas en la sierra. Los vientos variables serán flojos en general.

En Aragón, se prevén cielos con intervalos nubosos y se esperan probables precipitaciones débiles en el este, aunque no se descartan en el resto, en un día en el que la cota de nieve ascenderá desde los 900 y 1.200 metros al principio del día hasta los 1.100 y 1.400 metros a últimas horas y en el que no se descartan espesores significativos de forma puntual en cotas altas de Pirineos. Las temperaturas mínimas cambiarán poco, mientras que las máximas irán en ascenso, salvo en la depresión del Ebro, donde no se esperan cambios, en una jornada con heladas débiles generalizadas, que serán más intensas en el sistema Ibérico y el Pirineo, donde serán fuertes. El viento será flojo y variable.