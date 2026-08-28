Claudia Barraso 28 AGO 2026 - 20:39h.

Continúan los movimientos extraños en el mar que alertan a los vecinos de localidades de la Región de Murcia

'Meteotsunami', el fenómeno que ha sorprendido a los vecinos de Gandía, Cullera o Xàbia y que Aemet asegura que "no es nuevo"

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Continúan los movimientos extraños en el mar que ponen en alerta a la mayoría de los vecinos de localidades de la Región de Murcia. Este viernes, el mar se ha retraído varios metros más de lo normal en diferentes partes de la costa, lo que se conoce como el ‘meteotsunami’ que ha obligado a desalojar varias playas.

El fenómeno, además de producir una oscilación brusca del nivel del mar, produce el regreso repentino y violento del agua que puede llegar a sorprender a bañistas, vecinos y turistas que se encuentren en la zona, llegando a poder arrastrarles sin que puedan salir por su propio pie del agua, según confirma ‘El Periódico’.

Esta retracción del mar ha podido ser muy visible este viernes en punto costeros de Mazarrón, Cartagena y Águilas. De hecho, los servicios de emergencia comunicaron a través de redes sociales que “el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia” informaba de las retracciones “causadas por motivos naturales y no a ningún fenómeno que implique peligro para la población ni activación de planes de Protección Civil”.

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El mensaje a la población de los servicios de emergencia

También, los servicios de emergencias confirmaron que, después de haberse puesto en contacto con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) no había ningún aviso de tsunami. La Agencia Estatal de Meteorología indicó que determinados fenómenos meteorológicos, como los cambios bruscos de presión atmosférica asociados a la borrasca cercanas, son las que pueden provocar estas oscilaciones.

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El Ayuntamiento de Cartagena ha decidido disminuir el nivel de prevención y retirar la prohibición al baño, estableciendo banderas amarillas en muchas de las playas, lo cual indicaba precaución a los bañistas: “Es una medida preventiva. Nuestros técnicos nos dicen que puede tratarse de un fenómeno relacionado directamente con el régimen de mareas y no existen datos objetivos para pensar en otro tipo de causa”.

De todas maneras, desde Protección Civil de Cartagena se pidió precaución y atención a la población, especialmente a los que se encontraban en la línea de costa y paseos marítimos, hasta que se recuperase el nivel del mar y, además de hacerlo en Cartagena, la bandera amarilla ondeó en otras tantas playas de la Región de Murcia.