El 23 de julio de 2017 ya se produjo un fenómeno similar y entonces se notificaron cuatro reportes de bruscos ascensos del nivel del mar en Torrevieja, la Marina de Elche, Santa Pola y El Campello.

¿Qué es la rissaga o meteotsunami y por qué la playa de Taverns de la Valldigna ha sido engullida?

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La costa de Gandia, Cullera o Xàbia ha registrado en las últimas horas un fenómeno conocido como 'meteotsunami' y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que no se trata de uno "nuevo", sino que se trata en resumen de ondas gravitatorias atmosféricas que provocan ascensos bruscos del nivel del mar en playas y puertos.

"Fenómeno marítimo raro"

De hecho, ha informado de que estas situaciones se pueden notificar en el Servicio oficial del Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares (Sinobas) de la propia Aemet como "fenómeno marítimo raro". Según detalla, el 23 de julio de 2017 ya se produjo un fenómeno similar y entonces se notificaron cuatro reportes de bruscos ascensos del nivel del mar en Torrevieja, la Marina de Elche, Santa Pola y El Campello.

Sin embargo, en esta ocasión, las bruscas variaciones de presión registradas en superficie durante la mañana de este lunes han sido un indicador de la presencia de ondas gravitatorias. En Xàbia, por ejemplo, se registraron esas variaciones a las 7 y las 11 de la mañana, con una oscilación máxima entre las 10.10 y las 10.20 hora oficial de 4 hPa.

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"El primer elemento presente para que se generen estos avances del mar en playas, al igual que en puertos y bahías, es la generación de ondas gravitatorias atmosféricas que producen movimientos verticales que hacen variar la presión atmosférica al nivel del mar", detalla Aemet.

Y añade: "Estas ondas gravitatorias atmosféricas que generan variaciones de la presión atmosférica en superficie, a su vez generan variaciones en el nivel del mar, ya que, en definitiva, un cambio de presión atmosférica implica un cambio en el peso del aire que hay sobre el mar". Por tanto, "un aumento de presión (disminución), implica una disminución (aumento) del nivel del mar; es lo que se conoce como efecto de barómetro invertido".

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"Fenómenos resonantes"

En todo caso, apunta que, aunque "la onda gravitatoria por sí misma no es capaz de generar esos incrementos tan importantes del nivel del mar, deben de concurrir otros fenómenos que maximicen la transferencia de energía al mar". Se trata de "fenómenos resonantes".

Además, especifica que la fase final de transferencia de energía de la atmósfera al mar más conocida en España, "muy documentada" por la Aemet en las Islas Baleares y que provoca bruscos ascensos del nivel del mar, se produce en el puerto de Ciutadella, en Menorca, donde este fenómeno es conocido como rissaga: es un fenómeno resonante entre la oscilación normal del puerto y la onda gravitatoria atmosférica.

En algunos mareógrafos de Puertos del Estado también se han registrado esas oscilaciones este lunes. De hecho, en el puerto de Gandia el nivel del mar ha experimentado variaciones de 70 cm en apenas cinco minutos, de +0.336 a las 09.06 a -0.371 a las 09.12.

Asimismo, Aemet ha señalado que las perturbaciones atmosféricas que provocan las oscilaciones de presión se suelen desplazar rápido en dirección sud-sudoeste a nor-nordeste y por eso se ha registrado también en muchos otros puntos como Cullera.

Por su parte, el Ayuntamiento de Xàbia (Alicante) avisó este lunes de corrientes de resaca en las playas de la localidad e indicó que se han producido episodios de fuertes corrientes de resaca en algunas zonas, por lo que pidió extremar la precaución y permanecer atentos "por si se repiten".

También se notó en Torrevieja y Orihuela Costa

También se observó el mismo fenómeno en otras zonas del litoral de Torrevieja y Orihuela Costa, en el sur de Alicante, donde el fenómeno se produjo durante, aproximadamente, una hora y media. Sobre las 10.00 horas se comenzaron a observar oscilaciones en el nivel del mar en varias playas y varias personas reportaron cómo el mar se retiraba y, a continuación, volvía y hacía moverse a las personas que estaban en la playa.

Las imágenes grabadas "corroboran ese cambio" en el nivel del mar en la Playa de Los Locos: desde las 10.00 hasta las 11.30 horas, aproximadamente, se observaron oscilaciones del nivel del mar de unos 30-40 cm.

Un artículo del responsable de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, publicado en 2017 en la revista Tiempo y Clima, explica que los ascensos y descensos bruscos de la altura del nivel del mar son bien conocidos en varios puertos y bahías del Mediterráneo, como las rissagas en Menorca, Marrùbbio en Sicilia o Sciga en la costa Adriática.

"Son fenómenos cuyo origen está en ondas gravitatorias atmosféricas y que, en ocasiones, reciben el nombre de meteotsunamis, ya que presentan características similares a tsunamis generados por movimientos sísmicos", comenta.

El 23 de julio de 2017 se produjo una rissaga en Menorca que tuvo oscilaciones máximas de 117 cm. Ese mismo día, por la mañana, se notificaron variaciones del nivel del mar en el puerto de El Campello (Alicante) y también se produjeron avances del mar en las playas de Santa Pola, Playa del Pinet y Torrevieja, en una situación meteorológica con viento flojo y sin oleaje y, por tanto, sin que se produjese "el típico rompimiento de olas generadas por el viento".

"El mecanismo inicial que produce estos avances del mar en las playas es el mismo que el que da lugar a las rissagas, aunque luego, la resonancia interna que amplifica la ola que llega al puerto o bahía no se produce en las playas, donde solo actúan mecanismos de resonancia externa", especifica.

"El primer elemento presente para que se generen estos avances del mar en playas, al igual que en puertos y bahías, es la generación de ondas gravitatorias atmosféricas que producen movimientos verticales que hacen variar la presión atmosférica al nivel del mar", añade.