Durante los próximos días, las temperaturas serán altas para la época del año, con valores entre 5 y 10 grados por encima de lo normal

Se espera que durante el fin de semana llegue una DANA acompañada de lluvias y una bajada importante de las temperaturas

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Regresa a España el tiempo estable, con temperaturas por encima de lo normal y máximas que superarán los 30 grados en el sur, antes de "un cambio brusco de tiempo el fin de semana", explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuando se producirá un notable descenso térmico acompañado de lluvias que podrían ser intensas en el Mediterráneo.

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Durante los próximos días, las temperaturas serán altas para la época del año, con valores entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas en buena parte del país, ha adelantado Rubén Del Campo, portavoz de la Aemet, quien además ha precisado que se superarán los 25 grados de forma generalizada, llegando incluso a los 30 grados en puntos del norte que llegarán a ser superiores en el sur.

Se espera la llegada de una DANA que traería consigo lluvias y una bajada de las temperaturas

Sin embargo, para el fin de semana se prevé "un cambio brusco de tiempo", con un notable descenso térmico que daría paso a un ambiente de pleno otoño y posibilidad de lluvias intensas en el área mediterránea.

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Este cambio estaría asociado a la "probable llegada de una DANA", acompañada de aire frío procedente de latitudes altas, que propiciaría un acusado descenso de las temperaturas en todo el país, hasta situarse por debajo de los valores normales para la época.

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Además, aumentaría la inestabilidad atmosférica, con chubascos que podrían ser intensos en el área mediterránea peninsular y Baleares, especialmente a partir del domingo.

Este martes predominarán los cielos, en general, poco nubosos, salvo algunas lluvias débiles en puntos del Cantábrico, Baleares y área mediterránea, así como en las Islas Canarias más montañosas, especialmente en La Palma.

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Las temperaturas superarán los 25 grados en buena parte de la península y los 30 grados en el sur, donde los termómetros registrarán entre 33 y 34 grados en Córdoba y Sevilla.

El miércoles llegarán vientos del Mediterráneo al sureste peninsular y podrán formar chubascos localmente fuertes en la Región de Murcia y en la provincia de Almería. También podría haber algún chubasco aislado en otros puntos del sur de Andalucía y en las Islas Canarias más montañosas.

En el resto, temperaturas sin grandes cambios, excepto en Galicia y el Cantábrico, donde subirán notablemente: Ourense podría superar los 30 grados y Bilbao los 28 grados, mientras que Sevilla y Badajoz rondarán de nuevo los 33-34 grados.

Para el jueves y el viernes, salvo en el norte peninsular, donde bajan las temperaturas, persistirá un ambiente cálido para la época, con registros que superarán de nuevo los 30 grados en el sur, y hasta 32 grados en ciudades como Huelva y Sevilla.

Las precipitaciones serán escasas, aunque se repetirán el jueves chubascos fuertes en zonas costeras de la región de Murcia y de Almería y lluvias aisladas en otras zonas del sur de Andalucía. El viernes el paso de un frente propiciará precipitaciones en el Cantábrico y Pirineos, de forma más aislada en otros puntos del norte.