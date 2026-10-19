Se espera que este lunes continúen los chubascos y las tormentas, con intensidad muy fuerte o torrencial en la Comunidad Valenciana, los litorales del sureste y Baleares

La Aemet mantiene a seis comunidades y dos ciudades autónomas en alerta, mientras espera acumulados de hasta 90 litros por metro cuadrado en Alicante y Valencia

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Continúa el temporal en el Mediterráneo, con una jornada de lunes marcada por chubascos y fuertes tormentas, con acumulados importantes, frío y rachas de viento muy intensas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene a seis comunidades y dos ciudades autónomas en alerta, mientras espera acumulados de hasta 90 litros por metro cuadrado en Alicante y Valencia a primera hora de la mañana.

A su paso por la Península y Baleares, la DANA Adam ha provocado un cambio brusco de tiempo durante el fin de semana, una inestabilidad que se prevé que continúe durante la jornada de hoy. La Aemet habla de cielos muy nubosos o cubiertos en prácticamente todo el país, salvo en el Cantábrico.

La Aemet mantiene activos avisos por lluvias, tormentas, viento y fenómenos costeros

Se espera que continúen los chubascos y las tormentas, con intensidad muy fuerte o torrencial en la Comunidad Valenciana, los litorales del sureste y Baleares. En Mallorca, se esperan rachas de viento muy fuertes. A lo largo del día, las precipitaciones irán desplazándose hacia Cataluña.

En Andalucía, Ceuta y Melilla, son probables los chubascos fuertes acompañados de tormenta desde las primeras horas de la mañana. La Aemet habla de precipitaciones, en general moderadas, en el litoral asturiano, las mesetas, Aragón y Navarra. En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes y chubascos moderados en general, aunque con la probabilidad de que sean fuertes y persistentes en El Hierro.

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Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla se mantienen hoy en aviso amarillo por lluvias y tormentas. En Baleares y Cataluña la alerta es naranja, en esta última comunidad también por fenómenos costeros. La Comunidad Valenciana mantiene alerta roja a primera hora de la mañana no solo por lluvias y tormentas, también por viento y fenómenos costeros.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el este, la zona centro y Baleares y bajarán en el resto de la Península y Canarias. Las mínimas bajarán de forma generalizada en todo el territorio. Se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte.

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Predominará el viento de componentes norte y este en la Península y Baleares, moderado en litorales y flojo en el resto. Son probables las rachas muy fuertes en el litoral de la Comunidad Valenciana y Baleares durante la primera mitad del día. En Canarias, el alisio será moderado y tenderá a flojo, de dirección variable.