Para la jornada del martes, se espera una situación de inestabilidad en el este peninsular y fuertes tormentas en Baleares y Cataluña

La Aemet también habla de precipitaciones aisladas en zonas de Andalucía, centro peninsular y Cantábrico con probabilidad de ser localmente fuertes en puntos de Jaén

Compartir







El temporal de lluvias torrenciales propiciado por la DANA Adam deja ya cinco fallecidos, tres en la Comunidad Valenciana, uno en Cataluña y uno en Málaga, un fenómeno que ha afectado principalmente a Valencia y Alicante en los últimos días. Mientras se espera que la borrasca comience a alejarse del país, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) todavía alerta de chubascos y tormentas fuertes y persistentes en El Hierro, Baleares y Cataluña, donde es probable que se produzcan acumulados significativos.

Durante la jornada del martes, se mantendrá una situación de inestabilidad en el este peninsular y Baleares con predominio de cielos cubiertos y chubascos con tormenta, que se prevén fuertes en Baleares y Cataluña. En el resto de la Península se espera un tiempo más estable con presencia de intervalos nubosos en el oeste y Cantábrico.

Alerta amarilla en tres comunidades por lluvias, tormentas y fenómenos costeros

La Aemet habla de precipitaciones aisladas en zonas de Andalucía, centro peninsular y Cantábrico con probabilidad de ser localmente fuertes en puntos de Jaén. A lo largo del día las precipitaciones tenderán a cesar de sur a norte quedando poco nuboso, salvo en el noroeste donde el acercamiento de un frente tenderá a cubrir los cielos.

La alerta es amarilla en Andalucía, Baleares y Cataluña por lluvias y tormentas. También hay peligro por fenómenos costeros en Ampurdán, en Girona. En Canarias, cielos nubosos en las islas occidentales con chubascos con probabilidad de ser fuertes y persistentes en El Hierro sin descartar La Palma.

PUEDE INTERESARTE La Comunidad Valenciana decreta una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y norte de Alicante por la DANA Adam

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en Baleares, Galicia y suroeste peninsular, con pocos cambios en Canarias y aumentos en el resto. Las mínimas también bajarán, de forma ligera a moderado en la Península y Baleares, con pocos cambios en Canarias y con heladas débiles en montañas del extremo norte. Nevará en zonas altas del Pirineo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Predominará el viento de componente oeste en la Península. Se darán intervalos fuertes en litorales del sureste y noroeste así como de tramontana en Ampurdán, con posibles rachas muy fuertes. Viento moderado del sur en Baleares rolando a oeste, y en Canarias viento de componente este de flojo a moderado.