Los vecinos aún siguen intentando poner palabras a una madrugada en la que todo cambió en cuestión de minutos

La tensión de los vecinos de Els Poblets, Alicante, ante la crecida del río: "Empezó a entrar agua y nos subimos a la segunda planta"

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La DANA 'Adam' ha tenido una gran virulencia, pero con consecuencia muchísimos menos trágicas que la DANA de hace dos años. El acumulado máximo en 24 horas ha sido de 700 litros por metro cuadrado, una cantidad de agua que alcanza niveles graves si se embolsa y no se consigue drenar.

Los vecinos aún siguen intentando poner palabras a una madrugada en la que todo cambió en cuestión de minutos. "A las 5:40 de la madrugada el río estaba bien y a y 52 ha venido una ola gigante de agua", cuenta una vecina.

El agua llegó de golpe y empezó a arrastrarlo todo a su paso. La noche en el litoral de Alicante y sur de Valencia se vivió con mucha tensión. "Y he visto cómo ha crecido el río, he visto las cañas, cómo han crecido, he visto cómo se ha roto todo", cuenta otra vecina.

"Pasaban lavadoras, muebles, pasaba todo, pasaba la vida"

Las lluvias torrenciales han dejado acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado, una cifra que da idea de la magnitud del temporal, pero que no alcanza a contar lo que sintieron quienes se vieron atrapados por el agua.

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"Cómo llovía, el viento, cómo soplaba, cómo se acumulaban los coches, cómo se los llevaba, pasaban lavadoras, muebles, pasaba todo, pasaba la vida y no te dabas cuenta", reflexiona otra vecina.

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Son palabras que retratan el pánico de una madrugada en la que la alerta sonó en varios municipios. Un aviso que ya avanzaba una situación que se complicaba por momentos.

En medio de esta lucha contra una corriente que no daba tregua, hubo quienes todavía intentaron poner a salvo sus coches. Los vecinos caminaban con bolsas en los pies mientras a su alrededor el agua seguía ocupándolo todo. Una madrugada de angustia que ha golpeado con especial fuerza las comarcas de la Safor y la Marina Alta.