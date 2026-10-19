Las cinco muertes por la DANA Adam en España: tres en Valencia, una en Málaga y otra en Cataluña

Al menos cinco personas han perdido la vida tras el duro paso de la DANA Adam

La alerta en Valencia y Alicante por la DANA Adam, en directo: Llorca pide esperar para hacer balance de afectados: "La prioridad son las personas"

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Al menos cuatro personas han fallecido (una en Cataluña y tres en la Comunidad Valenciana) tras el paso de Adam, que ha afectado especialmente a Valencia y Alicante con lluvias «extraordinarias» y acumulados superiores a 700 litros por metro cuadrado, aunque la situación comienza a mejorar y se ha levantado el confinamiento en la mayoría de municipios perjudicados.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha anunciado que por el momento se mantendrán confinados los municipios de Bellreguard, Oliva, Daimús, Piles y Miramar, en el litoral sur de la provincia de Valencia; y Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante.

Durante la tarde, la situación podría complicarse en Cataluña, donde se prevé que se anuncien restricciones puntuales de movilidad, concretamente en las zonas del litoral y prelitoral. Hasta el momento, la DANA Adam arroja un balance de cuatro fallecidos, una mujer en Cabrera de Mar (Barcelona), tras ser arrastrada por una riera, y las otras tres en la Comunidad Valenciana.

A la víctima ya conocida de Sagunto (Valencia), cuyo cuerpo fue hallado después de que desapareciera mientras se bañaba junto a su pareja en la playa de Corinto, se han sumado otras dos más en la localidad de Oliva (Valencia). El primer cadáver, una mujer con movilidad reducida que vivía sola, ha sido hallado por los servicios de emergencia en el bajo de su casa y el otro fallecido es un hombre que ha muerto a causa de un infarto.

Otro fallecido en Málaga

Un conductor de 41 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas en la tarde de este lunes al impactar una roca de grandes dimensiones sobre su coche en Benaoján, según ha adelantado el Diario Sur. La piedra habría impactado directamente en esta zona del parabrisas y se habría introducido en el vehículo.

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En el siniestro han resultado heridas otras tres personas, dos varones de 21 años y otra joven de 19, que han sido evacuados por el equipo sanitario al punto de urgencias prehospitalario.