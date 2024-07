Investigan a dos hombres por la cría y venta ilegal de corderos en una granja de Bacarot, Alicante

La Guardia Civil de Alicante está investigando a dos hombres, de 44 y 64 años, por su implicación en la cría y venta ilegal de corderos , incumpliendo las normativas sanitarias necesarias para la comercialización de animales destinados al consumo. Los individuos están acusados de cometer un delito de desobediencia grave , al vender 174 ejemplares que habían sido intervenidos cautelarmente por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Estos animales no podían acreditar su procedencia legal ni habían seguido los controles sanitarios requeridos .

El SEPRONA lleva a cabo estos controles no solo para evitar robos de corderos y sus derivados , sino también para garantizar que las explotaciones ganaderas cumplan con todas las normativas sanitarias . La alta demanda de corderos, que aumenta en ciertas épocas del año, hace que estas explotaciones sean un objetivo para los ladrones, pero también un foco de preocupación en cuanto al cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria.

En la explotación detectada en Bacarot, los agentes encontraron 174 corderos y cabritos de entre 3 y 8 meses que carecían de la identificación obligatoria mediante crotal y bolo rumial. Los responsables no pudieron demostrar la legal procedencia de los animales, ni la situación zoosanitaria del lugar ni la documentación que acreditara el seguimiento veterinario, administración de vacunas o tratamientos preventivos. La falta de identificación y documentación impide garantizar el control sanitario de estos animales, lo que podría poner en riesgo la salud pública si fueran sacrificados y vendidos para el consumo.

Los animales encontrados en la explotación no podían ser sacrificados en mataderos autorizados debido a la ausencia de controles sanitarios, lo que imposibilita su comercialización legal y segura. Además, las explotaciones clandestinas no solo afectan la salud pública, sino que también constituyen un fraude a la Hacienda Pública al no declarar su comercio y competir de manera desleal con los comerciantes legales.