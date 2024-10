La compañía PLD Space, de Elche, llevará pasajeros a la Luna en vuelos tripulados

“Queremos ofrecer al mercado una capacidad de transporte espacial completa cubriendo el 100% de las necesidades de vuelo”, ha subrayado Raúl Torres, durante su intervención. Para cubrir esa demanda que actualmente está desatendida por la industria, la compañía ha presentado su nueva familia de grandes lanzadores MIURA Next, que se compone MIURA Next, MIURA Next Heavy y NEXT Super Heavy, con capacidad de colocar hasta 53 toneladas en órbita. La compañía prevé realizar el primer vuelo de MIURA Next en 2030. La tecnología desarrollada se irá transfiriendo a los siguientes modelos de la gama MIURA Next. “MIURA Next Super Heavy será uno de los cohetes más potentes del mundo, capaz de lanzar más de 16 toneladas a la Luna y 13 toneladas a Marte en su versión no recuperable, así como 3,6 toneladas a la Luna y 2,4 toneladas a Marte en su versión recuperable”, ha indicado Torres.