El TSJCV confirma la suspensión cautelar de las instrucciones de Educación para la definición de las plantillas docentes

Los magistrados reiteran que es evidente la concurrencia de un 'periculum in mora' (el daño jurídico que podría derivarse del retraso en el dictado de una resolución definitiva) e incluso "la eventual pérdida de la finalidad legítima de los recursos" interpuestos por los dos sindicatos de no accederse a la suspensión, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat alegaba en su recurso que en ese auto no se habría apreciado el periculum in mora, ni sopesado los intereses en conflicto, argumentos que la sala rechaza ya que siendo la alternativa que postula Educación la no aplicación de los acuerdos del Consell de referencia, "se torna evidente el periculum in mora e incluso la eventual pérdida de la finalidad legítima del recurso de no acceder a la suspensión instada, recién iniciado y corriente precisamente el curso 2024/2025 y atendiendo a la embrionaria fase de tramitación procesal del asunto".