Carlos Franganillo muestra el horror que viven los vecinos de Chiva: una vida entre escombros tras la DANA

Los vecinos sólo tiene un local para poder cargar su teléfono móvil y hay únicamente un supermercado abierto. Allí acude Carlos Franganillo, donde los habitantes del municipio le confiesan que llevan algo más de una hora haciendo cola para poder entrar. Uno de loas afectados, tras salir con su compra, declara: "No, no hay límites para comprar, pero no hay muchas existencias, van sacando lo que tienen". Una imagen desoladora en la qu se pueden apreciar mostradores vacíos y compras realmente escasas.