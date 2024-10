El drama de los familiares que aún buscan a sus seres queridos: "Se enganchó a un árbol, pero no sabemos nada más"

Además de las víctimas mortales que ha dejado el paso de la DANA, hay muchas personas desaparecidas y familiares que aún buscan a sus seres más queridos desde la noche del martes. Las autoridades no se atreven a precisar el número de personas que no han podido ser localizadas. Se han establecido puntos de identificación en las comisarías, pero los propios afectados también se han movilizado y usan las redes sociales para difundir detalles de la gente que todavía no ha aparecido.