Los bulos de la DANA: el radar de Valencia no va, es todo artificial o el 112 no funciona

Es la otra cara de la tragedia de la DANA. Los bulos sobre lo que ha ocurrido en Valencia. Unos bulos que generan incertidumbre, miedo o provocan directamente problemas logísticos, y que afectan de forma radical en el ánimo de las personas que continúan buscando a sus familiares, amigos o seres queridos, aquellas que no pueden alimentar a sus familiares o que continúan sin necesidades básicas como agua potable o luz.

También, se han escuchado diferentes teorías conspirativas que atribuyen la DANA a un programa científico. Otro bulo ha sido el que compartió un agricultor hace unos días acerca del radar de Valencia, afirmando que no funciona. Como también se decía que no funcionaba el teléfono de emergencias 112, por lo que, supuestamente, los vecinos no pudieron contactar con los servicios de emergencias.