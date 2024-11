La vuelta al cole tras la DANA: recolocación de alumnos, turnos de tarde y aulas prefabricadas

"Aquí se ha hecho un buen trabajo, tampoco esperaba menos de todo el personal que ha trabajado, no sólo los directores generales, sino muchísimos funcionarios que han estado aquí días de fin de semana en su puesto de trabajo para poder tratar de ir dando esos pasos", ha valorado el titular de Educación.

Al margen de ello, Rovira ha recordado que desde el departamento de Campanar ya trasladaron a todos los centros educativos que no se han visto afectados por el temporal que les comunicaran la disponibilidad de plazas para poder recolocar alumnos de colegios afectados. "Aquí lo importante lo primero son los alumnos y el poder darles una normalidad", ha recalcado.

En todo caso, ha matizado que se trata de un proceso de realojo que se va a ajustar "semana a semana" : "A lo mejor hay colegios que no van a poder abrir el lunes pero dentro de tres semanas sí. Entonces, donde mejor están los chavales es al lado de su casa".

La previsión para los centros en los que esta semana se ha decretado que no se impartieran clases es que "la gran mayoría" puedan reanudar la actividad el lunes. "No queremos ser excesivamente optimistas, pero al menos un 70% del alumnado que esta semana no ha tenido clase estará escolarizado", ha subrayado Rovira.