La situación de los ancianos de las residencias inundadas en Valencia tras la DANA: "Es un milagro que nos salvásemos"

Muchos de ellos, se encuentran ahora asimilando todo lo que ha sucedido en sus pueblos. La catástrofe a la que se han enfrentado, ha dejado cientos de muertos y ellos, agradecen estar vivos gracias a la ayuda de los trabajadores y voluntarios de Sedaví, que entraron rápidamente para salvar sus vidas. Así lo cuenta Claudina, quien vivió en primera persona el momento en el que el agua entró en la residencia: "No me ha llevado el agua, aunque por poco. Estoy bien. No sé quién me cogió, pero me levantó y me dijo que dejase todo y me fuese".